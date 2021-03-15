Кемерово, , 08:19 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 15 марта, за прошедшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 57 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Кемерово — 15, Анжеро-Судженск — шесть, Белово — четыре, Калтан — четыре, Мыски — четыре, Прокопьевск — чеытре, Междуреченск — три, Топкинский МО — три, Киселевск — два, Осинники — два, Березовский — один, Полысаево — один, Юрга — один, Беловский МР — один, Кемеровский МО — один, Промышленновский МО — один, Таштагольский МР — один, Юргинский МО — один», — уточняет оперштаб. За это же время 53 пациента выздоровели, трое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 32 546 случаев заражения коронавирусом, 31 614 человек выздоровели, 583 пациента скончались.