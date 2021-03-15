Барнаул, , 08:18 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, оба компонента прививки «Гам-Ковид-Вак» получили 41 356 (+76 за сутки). Такие данные по состоянию на утро, 15 марта, приводит оперативный штаб региона.

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Всего в прививочный компании задействованы 72 896 человек (+226 за сутки). Всего алтайский край получил уже 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 949 человек, +124 за выходные дни) и ОРВИ (25 826 человек, +214 за выходные дни).

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