Чебоксары, , 08:16 — REGNUM В Чувашии земельные участки в собственность получили 9 тыс. семей, в том числе 3 тыс. участков полностью обеспечены необходимой инфраструктурой. На создание коммуникаций для 6 тыс. участков необходимо 2,8 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев в ходе прямой линии в социальной сети.

По его словам, всего в очередь на получение бесплатного земельного участка в собственность встали свыше 16 тыс. многодетных семей, из них 9 тыс. семей получили участки.

«Примерно на 30% участках, то есть чуть более чем 3 тыс., есть все коммуникации — газ, дороги, вода, электричество… Ещё 6 тыс. участков должны обеспечить инфраструктурой, то есть примерно 2,8 млрд рулей надо потратить. Очевидно, единовременно такие деньги мы не сможем потратить», — сказал Олег Николаев.

По его словам, необходимо понять, «на какие участки эти деньги нужно потратить», чтобы многодетные семьи реально строили дома и жили там, создавая «новые населённые пункты». И призвал быть активными в этом вопросе многодетные семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой предложил сделать федеральной поддержку многодетных семей, чтобы они имели равные права вне зависимости от региона проживания. Он не согласен с тем, что «вся политика отдана на откуп регионам», поэтому «где-то многодетным помогают с жильем, а где-то нет ничего».