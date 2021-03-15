Буэнос-Айрес, , 08:16 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 3,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 марта сообщает минздрав страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 3697 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 195 722.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 24 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 53 670.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 6278 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.