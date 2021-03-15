Улан-Удэ, , 08:15 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня, 15 марта подписал указ о назначении нового министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, главой ведомства стал Александр Гоге.

Он родился в 1985 году в Иркутске, окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» в 2007 году. Работал мастером дорожного участка, инженером, а также ведущим инженером в компании «Иркутскгипродор НИИ».

В 2019 года был назначен заместителем начальника Управления дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства.