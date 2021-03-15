Киев, , 08:16 — REGNUM Китай изменил свою позицию по крымскому вопросу после решения Украины о национализации предприятия «Мотор Сич». Об этом написал депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 14 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», — напомнил политик.

Рабинович отметил, что представители Китая договорились с властями полуострова о сотрудничестве и наметили план действий в области туризма. В Крым могут прийти китайские инвестиции, добавил парламентарий.

По его мнению, визит китайской делегации в Крым — это ответ на решение властей Украины о национализации «Мотор Сич».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что в ближайшие недели на рассмотрение парламента поступит законопроект о национализации предприятия.

Ранее пакет акций «Мотор Сич» приобрела китайская компания Beijing Skyrizon, заплатив около $3 млрд.

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Напомним, Украина утратила Крым после госпереворота 2014 года. Жители полуострова не признали новую украинскую власть и провели референдум, на котором поддержали решение о воссоединении Крыма с Россией. Украина, в свою очередь, не признала итоги референдума и до сих пор считает Крым своей территорией.