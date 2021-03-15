Москва, , 08:12 — REGNUM Главный тренер московского футбольного клуба «Торпедо» Сергей Игнашевич отреагировал на оскорбления в свой адрес со стороны болельщиков. Об этом 15 марта сообщает «РБ Спорт».

«Я слышу оскорбления с трибун, но они никак на меня не влияют. На самом деле на поле есть вещи и важнее. С болельщиками говорить не хочу. Всё, что хотел, я уже сказал», — заявил Игнашевич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фанаты «Торпедо» обратились к руководству клуба с призывом уволить Игнашевича, с которым они связывают неудачные выступления команды.

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