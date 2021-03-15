Москва, , 08:18 — REGNUM Весенняя погода, при которой температура воздуха составит +15… +18 °C, придет в центральную часть европейской России через 1−1,5 месяца. Об этом 15 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

«Статистика показывает, и климат к этому располагает, что весна приходит медленно. Нам нужно привыкнуть, что живем мы не в субтропиках, поэтому тепла нужно ждать гораздо позже — через месяц-полтора», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что через указанный период температура воздуха в центре европейской России составит +15… +18 °C.

«Да, это замечательная погода, но придется подождать, ничего на поделаешь», — добавил Вильфанд.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентра РФ сообщили, что в столице России в понедельник, 15 марта, ожидается облачная погода, температура воздуха +2…+4 °C.