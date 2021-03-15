Москва, , 08:12 — REGNUM По итогам торгов 12 марта рубль закрылся в плюсе против британца и евро, немного подешевел к доллару США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Высокая доходность по американским облигациям подтолкнула доллар на положительную территорию. Пара доллар/рубль выросла на 0,04%, до 73,33 руб. Пара евро/рубль упала на 0,22%, до 87,70 руб., пара фунт/рубль — на 0,39%, до 102,14 руб.

Рост доходности казначейских облигаций вновь вызвал опасения по поводу инфляции, спровоцировав распродажу рисковых активов и позволив рублю закрыться в плюсе против фунта и евро.

Российский рубль торговался с долларом в узком диапазоне 73,25—73,75 руб./$1, закрывая неделю ростом (+1,18%). Хотя нефть закрылась в небольшом минусе, скачки вверх поддерживали рубль в течение недели.

Сегодня, 15 марта, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,89%, до $69,89. Технические условия и внешний фон указывают на продолжение повышения цен до $71,25.

Торги по рублю открылись ростом против иностранных валют. С 15 марта начинается налоговый период. Спрос на рублевую ликвидность повысится и сохранится около десяти дней.

В ближайшие пару дней ожидается, что пара доллар/рубль упадёт ниже ключевой поддержки 73,30 руб., до 72,45 руб.

Читайте также: Курс евро с начала года снизился на 3,7%, до 87,80 рубля