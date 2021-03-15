Москва, , 08:12 — REGNUM Выход Российской Федерации из Совета Европы приведет к автоматическому выходу Москвы из ряда конвенций, дополнительных протоколов и частичных соглашений совета. Об этом заявил постпред РФ при СЕ Иван Солтановский.

Он напомнил, что в арсенале Совета Европы более 200 конвенций и дополнительных протоколов, регулирующих самые разные сферы, Москва присоединилась к 68 из них.

«Выход из организации приведет к выходу из конвенций — это автоматический процесс», — сказал он в интервью «Независимой газете».

Солтановский отметил, что конвенции, к которым Россия присоединилась как член СЕ, работают в интересах нашей страны и ее граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс посетит Москву с рабочим визитом в период с 15 по 16 марта. Программа предусматривает встречу Дамса с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, в ходе которой предполагается обсудить ситуацию в Совете Европы, а также актуальные международные вопросы на повестке организации.

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