Чита, , 08:11 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 15 марта 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 40 101 человек, причём 250 из них обнаружили за выходные дни (13−14 марта 2021 года).

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Вместе с тем 38 397 пациентов (+275 за выходные дни) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 771 человек (+10 пациентов за выходные дни).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 66 (+3 за выходные дни) находятся в тяжелом состоянии, 22 (-12 за выходные дни) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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