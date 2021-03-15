Южно-Сахалинск, , 08:10 — REGNUM На Сахалине возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела подростка в квартире жилого дома по улице Милютина в Макарове, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Погибшему подростку было 14 лет. Телесных повреждений на теле школьника не обнаружено. В квартире отсутствуют признаки борьбы. Следствие назначило проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине, в Макарове, в собственной квартире обнаружен труп восьмиклассника. Полиция и следствие устанавливают причины смерти, сообщается в телеграм-канале «ЧП Сахалин».