Горно-Алтайск, , 08:09 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано семь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, пять человек скончались в январе, двое — в феврале 2020 года.

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В числе скончавшихся жители Горно-Алтайска, Турочакского, Майминского и Усть-Канского районов в возрасте от 53 до 84 лет.

«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжелых сопутствующих заболеваний», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за весь период пандемии в республике зафиксировано 211 летальных случаев. В 191 из них причиной смерти стал непосредственно COVID-19. 20 скончались по иным причинам.