Оренбург, , 08:08 — REGNUM В Оренбурге прогнозируют вскрытие ото льда реки Урал с 10 по 15 апреля, реки Сакмара у Татарской Каргалы — с 8 по 13 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно предварительным данным гидрометцентра, уровень воды в Урале возле Оренбурга может подлиняться до отметки в 500−600 см при норме 695 см (выход воды на пойму начинается при 760 см, опасная отметка — 930 см), в реке Сакмара у Татарской Каргалы — до 450−550 см при норме 695 см (выход воды на пойму — при уровне 860, опасная отметка — 870). Сейчас готовится новый прогноз с учетом данных за первую декаду марта, когда прошли обильные снегопады.

По состоянию на 10 марта высота снега в окрестностях Оренбурга составляет 26 см, что превышает прошлогодний показатель, но не дотягивает до нормы. С 5 по 10 марта снегозапасы увечились примерно на 30 мм. В районе Оренбурга глубина промерзания почвы составляет 123 см, что превышает в пять раз прошлогоднее значение. Толщина льда в реках Урал и Сакмара больше прошлогодних значений примерно в 1,5 раза.

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