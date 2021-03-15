Уфа, , 08:10 — REGNUM Доходы бюджета Башкирии сократились в январе-феврале текущего года на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Об этом заявил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на заседании межведомственной комиссии, которая рассматривала вопросы увеличения доходов бюджета.

«2021 год начался с отрицательной динамики поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Башкортостан. В значительной степени снижение доходов связано с сокращением поступлений: акцизов, в основном, на нефтепродукты на 20,2%, налога на прибыль организаций на 26,4%, на доходы физических лиц на 3,3%», — передает слова Назарова пресс-служба ведомства.

От отметил, что зафиксировано также снижение поступлений в бюджет налога на имущество предприятий в 13,6 раза, а поступления от использования имущества снизились в два раза. По его словам, в январе-феврале доходы Башкирии от неналоговых и налоговых платежей составили 16,3 млрд рублей.

Отмечается, что на начало текущего года общая задолженность по неналоговым налоговым доходам в консолидированный бюджет региона составила 13,5 млрд рублей (в республиканский бюджет — 7,6 млрд рублей, в местные бюджеты — 5,9 млрд рублей).

Ранее ИА REGNUM передавало слова министра финансов региона Лиры Игтисамовой, которая сообщила, что в 2020 году в консолидированный бюджет региона поступили порядка 165 млрд рублей неналоговых и налоговых доходов.

Читайте ранее в этом сюжете: Свыше 61 млрд рублей перечислили в казну калужские налоговики в 2020 году