Берлин, , 08:08 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак «E 73» для новой топовой модификации E-Class. Патентный документ опубликован на сайте издания CarBuzz.

Ожидается, что новая версия Mercedes-AMG получит заряжаемую гибридную силовую установку общей производительностью 800 «лошадей».

Daimler ранее регистрировал только модели под обозначением GT 73 e, S 73 e, SL 73 e и G 73 e. Буква «е» здесь символизирует электрификацию e-Performance. Модернизированные Mercedes-Benz E-Class обозначаются проще — E 73. Это сделано для того, чтобы не было путаницы.

Напомним, компания Mercedes-Benz создаст электромобиль C-Class нового поколения на базе новой платформы MMA, предназначенной для электрифицированных моделей. Официальная премьера нового электрического автомобиля немецкого бренда состоится через несколько лет.

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