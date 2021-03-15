Иркутск, , 08:06 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1997 человек, причём, 23 из них погибли только за выходные дни (13−14 марта 2021 года).

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Также, судя по данным оперативного штаба на 15 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 58 923 человек (+578 за выходные дни). Госпитализированы 1536 пациентов (+18 за выходные дни).

Выздоровели 56 549 пациентов (+608 за выходные дни). Ещё 247 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19 (+2 за выходные дни).

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