Москва, , 08:09 — REGNUM В столице России в понедельник, 15 марта, ожидается облачная погода, температура воздуха +2…+4 °C. Об этом 15 марта сообщает Гидрометцентра РФ.

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Также возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедица. Ветер южный будет дуть со скоростью 5−10 м/с, местами порывы — до 15 м/с.

Атмосферное давление 741 мм рт. столба.

Как передавало ИА REGNUM, 14 марта главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве на следующей неделе погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, поэтому время от времени будут осадки.