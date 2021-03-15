Джакарта, , 08:04 — REGNUM В общей сложности против коронавируса в Индонезии привились 4 020 124 гражданина, сообщает Antara.

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Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, 4 020 124 человек получили первую инъекцию вакцины, а 1 460 222 человека получили вторую инъекцию вакцины.

Правительство Индонезии нацелено на вакцинацию 181,5 млн человек.

13 января 2021 года в Индонезии начался первый этап вакцинации, нацеленный на медицинских работников. Между тем второй этап вакцинации начался 17 февраля 2021 года, чтобы привить от коронавируса ещё 38 млн человек, в том числе 21 млн пожилых людей и еще 16 млн государственных служащих.

Как сообщало ИА REGNUM, на втором этапе вакцинации против коронавируса правительство Индонезии намерено привить 40 349 051 человека.

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