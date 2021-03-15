Тбилиси, , 08:06 — REGNUM Правительство Грузии с 15 марта отменило ряд карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

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Сообщается, что в стране разрешено открыть для посетителей спортзалы и фитнес-центры. Вузы и профтехучилища могут возобновить обучение в очном режиме. Разрешено открыться школьным кружкам дополнительного образования.

Также театральные коллективы, профессиональные ансамбли и спортивные клубы с этого дня могут проводить репетиции и тренировки. С 1 апреля будет разрешено проводить массовые культурные и спортивные мероприятия.

Стоит отметить, что с 1 марта в Грузии сняли запрет на работу музеев и библиотек. С 8 марта в кафе и ресторанах разрешается обслуживать клиентов в закрытых помещениях. Возобновлена работа зимних курортов. Отменять комендантский час, который длится с 21:00 до 05:00, руководство страны в ближайшее время не планирует.

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