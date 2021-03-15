Улан-Удэ, , 08:04 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 35 079. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлен 71 новый носитель, что на одного меньше, чем днём ранее.

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На лечении в стационарах остаются 696 пациентов с COVID-19. 77 тяжёлых больных находятся в реанимации, 37 из них подключены к аппаратам ИВЛ. На дому в амбулаторном режиме лечатся ещё 546 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1013 коек, занято — 696, свободно — 317 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,7%», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 33 096 человек, в том числе 24 за последние сутки. Жертвами коронавируса стал 741 пациент.