Москва, , 08:04 — REGNUM Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин завёл канал в мессенджере Telegram. Он считает, что «это достаточно эффективный способ обратной связи».

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«Выполняю обещание, данное журналистам — создал личный канал в Telegram (@vv_volodin», — написал в первом сообщении Володин.

Он уточнил, что в своём Telegram-канале он будет рассказывать о том, как решаются проблемы граждан, какие вызовы стоят перед Россией и как их преодолевать, высказывать свою позицию по вопросам, которые граждан волнуют и немного личного.

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Напомним, о своём намерении завести персональные аккаунты в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Telegram Володин заявлял на прошлой неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у него нет планов завести аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter. Свой отказ он пояснил тем, что пока эти соцсети нарушают права человека, и он не хочет быть «заложником их позиции».