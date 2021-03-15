Куала-Лумпур, , 08:01 — REGNUM Решение о дальнейшем использовании вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca, несмотря на поступающую информацию о нежелательных побочных действиях препарата, приняли власти Малайзии. Об этом 15 марта сообщает издание «Нью Стрейтс таймс».

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По данным издания, министр здравоохранения Малайзии Адхам Баба заявил об уверенности правительства в решении Национального агентства по регулированию фармацевтики о сертификации вакцины AstraZeneca. Глава ведомства отметил, что правительство учитывало подтверждённые эффективность, безопасность и качество препарата при выдаче разрешения на применение внутри страны.

Адхам Баба пояснил, что властями предприняты все необходимые меры предосторожности при применении препарата, принимаются во внимание и медицинские противопоказания к его применению. Глава минздрава Малайзии добавил, что правительство «продолжит регулярно информировать общественность о последних событиях, одновременно убеждая в необходимости программы вакцинации, заслуживающей доверие».

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке властями Нидерландов применения вакцину от COVID-19 от компании AstraZeneca на территории страны из-за информации о появлении тромбов у пациентов после вакцинации данным препаратом в Дании и Италии.

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