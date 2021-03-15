Барнаул, , 08:00 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 15 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2512 человек, причём 39 из них добавили в сводку за выходные дни (13−14 марта 2021 года).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 949 человек, +124 за выходные дни) и ОРВИ (25 826 человек, +214 за выходные дни).

Тяжелобольных насчитывается 325 (-5 пациентов за выходные дни), из них 105 (-4 за выходные дни) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2142 детей (+27 за выходные дни).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (45 397 человек, +352 за выходные дни) новый вирус победили 40 499 человек (+274 за выходные дни).

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