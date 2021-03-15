Владивосток, , 08:02 — REGNUM В Приморье после теплых и солнечных выходных ожидается похолодание и снег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

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15−16 марта над регионом будет проходить очередная тропосферная ложбина с холодным фронтом и осадками. Прогнозируется дождь, переходящий в снег, усиление ветра до штормового. Температура воздуха заметно снизится.

В середине недели погода улучшится, станет теплее. Самым тёплым может быть 19 марта — температура воздуха поднимется до +10 градусов.

20−21 марта вновь прогнозируется ухудшение погоды. На всей территории Приморского края может пройти снег, в ряде районов не исключен даже сильный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на следующей неделе погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, поэтому время от времени будут осадки.