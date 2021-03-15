Томск, , 07:58 — REGNUM Уголовное дело в отношении дознавателя отдела полиции возбуждено в Томской области. Как сообщили ИА REGNUM в региональном СУ СКР, она подозревается в сбыте наркотических средств.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в значительном размере») на основании материалов ОСБ УМВД по региону.

По предварительным данным, в марте 2021 года дознаватель сбыла заказчику содержащее наркотическое средство вещество весом 0,88 г.

Подозреваемую задержали. Ей предъявлено обвинение. Суд избрал в отношении неё меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске заключён под стражу высокопоставленный полицейский. Против него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»).

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