Оренбург, , 07:55 — REGNUM В Оренбурге могут впервые создать «стационар на дому» для тяжелобольного ребенка, сообщает минздрав региона.

Вопрос о возможности созданий условий для неизлечимого ребенка задала мать юного пациента паллиативного отделения больницы. Глава министерства здравоохранения Татьяна Савинова обсудила с главным врачом возможный механизм обеспечения ребёнка на дому аппаратом ИВЛ и расходными материалами.

«В случае решения семьи забрать мальчика домой, безусловно, им будут организованы в постоянном режиме курация врачей и полное обеспечение расходными материалами. Такая практика будет применена в детском здравоохранении региона впервые» — сказала министр.