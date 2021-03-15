Белогорск, Амурская область, , 07:55 — REGNUM В Белогорске на праздновании Масленицы 14 марта участникам мероприятия раздали призы, в которых местные жители обнаружили просроченные продукты питания. Об этом в своём телеграм-канале написал мэр города Станислав Мелюков.

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Градоначальник отметил, что празднование Масленицы в городе прошло хорошо — население приняло активное участие в мероприятиях, так как люди соскучились по таким массовым праздникам. Раздачу просроченных продуктов он назвал «сбоем организационных настроек». Наборы с просроченным продуктами получили семь команд-участниц праздника.

«Был очень расстроен, когда после мероприятия получил на телефон сообщение, из которого следовало, что в розданных призах несколько видов продуктов со сроком хранения 6 месяцев оказались на неделю просроченными — срок истек 7 марта», — написал Мелюков.

Всех, кто получил такие призы организаторы обзвонили, предупредили об опасных продуктах питания. Призы организаторы обещали заменить.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области на Масленицу создали чучело из твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщил журналистам замглавы регионального минэкологии Виталий Безруков. Он отметил, что такую композицию высотой четыре мета установили в сказочной долине спортивно-физкультурного клуба «Горка».