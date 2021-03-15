Хабаровск, , 07:59 — REGNUM В Хабаровске почтили память воинов, погибших в ходе вооруженного конфликта на острове Даманский — на площади Славы возложили цветы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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Пограничный конфликт произошёл между СССР и Китаем 2 и 15 марта 1969 года в районе острова Даманский на реке Уссури. Точкой преткновения стал остров, площадью около 1 кв. км, относившийся к Пожарскому району Приморья. Он граничит с китайской провинцией Хэйлунцзян.

В ходе военных столкновений советские войска потеряли убитыми и умершими от ран 58 человек, было ранено 94 человека. Какие потери у КНР — до сих пор является закрытой информацией. Есть предположение, что от 100 до 300 человек. За проявленный героизм пятеро военнослужащих получили звание Героя Советского Союза, трое из них — посмертно.

В Хабаровском крае живут 87 ветеранов-даманцев. Все они имеют право на льготы и преимущества, установленные федеральным законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Приморья поддержали проект закона о присвоении Дальнереченску почётного звания «Город воинской доблести». В его окрестностях шли даманские бои.