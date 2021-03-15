Чита, , 07:48 — REGNUM Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил службам в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение в 10 районах края, пострадавших от сильного ветра. Как сообщает пресс-служьба краевого правительства, восстановление подачи электричества уже началось в некоторых населённых пунктах Дульдургинского, Агинского, и Балейского районов Забайкалья. В Александрово-Заводском районе без электричества остался районный центр, работы идут.

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«Необходимо быстро провести восстановительные работы и в кратчайшие сроки произвести подсчет ущерба», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовой ветер в Забайкалье нанёс массовый ущерб электросетям и кровлям: от электроэнергии отключены 54 населенных пункта в 10 районах. Тем временем, центр циклона сместился на Забайкальск. Ветер, порывы которого достигают 35 метров в секунду, срывает кровли, выбивает окна, рвёт провода.

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