Красноярск, , 07:43 — REGNUM Начальник отдела полиции (ОП-1) МУ МВД «Красноярское» Юрий Островский заключён под стражу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Меру пресечения Островскому 14 марта избрал Железнодорожный районный суд Красноярска. Высокопоставленный полицейский арестован на один месяц 29 суток — до 11 мая 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СКР, против Юрия Островского возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»).

По предварительной версии следствия, в феврале 2021 года знакомый попросил полицейского за 600 тысяч рублей оказать содействие в переквалификации уголовного дела его приятеля с более тяжкой статьи на менее тяжкую. 12 марта полицейского и посредника задержали в момент передачи денег.

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