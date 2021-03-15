Челябинск, , 07:36 — REGNUM В Челябинской области на Масленицу создали чучело из твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщил журналистам замглавы регионального минэкологии Виталий Безруков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Как отмечают Масленицу в России и за рубежом — все новости»

Он отметил, что такую композицию высотой четыре мета установили в сказочной долине спортивно-физкультурного клуба «Горка». Компанию ей составили чучела зимы из пластика, целлофановых пакетов, бумаги и другого мусора.

«В этом году мы создали самое большое чучело из ТБО в России. Его высота почти 4 метра», — отметил Безруков. И добавил, что сжигать творение не стали, их отправят в переработку.

Чиновник добавил, что народные гулянья и проводы зимы в этом месте прошли с экологическим уклоном. В программе праздника были эко-конкурсы, мастер-классы по раздельному сбору мусора, а также эко-уроки по кормлению птиц.