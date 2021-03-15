Хабаровск, , 07:45 — REGNUM В Хабаровске на маршруты вышли первые пять троллейбусов, переданные «Мосгортрансом», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также: В Кемерове на линию выпустили бэушные московские троллейбусы

Электротранспорт оценили врио губернатора Михаил Дегтярев и мэр Сергей Кравчук.

Всего Хабаровский край получит 20 троллейбусов АКСМ-321по договоренности с мэром Москвы Сергеем Собяниным. 15 троллейбусов прибудут в марте — апреле.

АКСМ-321 — третье поколение троллейбусов, выпускаемых белорусским заводом «Белкоммунмаш». Стоимость одного — 25−30 млн рублей в зависимости от комплектации. Безвозмездно получив при содействии краевого правительства эти машины, хабаровская мэрия оплатила лишь их перевозку трейлерами — 13,5 млн рублей. Экономия бюджету Хабаровска — 500 млн рублей.

Новые машины намного удобнее старых троллейбусов, не так резко трогаются, плавно останавливаются.

Все 20 троллейбусов оборудованы откидной аппарелью для маломобильных групп населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемерове пять из 20 прибывших осенью 2020 года из Москвы троллейбусов выпустили на линию.