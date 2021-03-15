Улан-Батор, , 07:35 — REGNUM Как минимум шесть человек погибли, ещё 81 числятся пропавшими без вести из-за песчаной бури, обрушившейся на Монголию. Об этом 15 марта сообщает телеканал CGTN.

Во власти песчаной бури Монголия оказалась вечером 13 марта. Жертвами стихии стали пятеро пастухов и пятилетний ребёнок. Ещё 81 человек числится пропавшими без вести.

В настоящее время спасательные службы Монголии продолжают поисково-спасательные работы. Жителям страны настоятельно рекомендуется не покидать дома без крайней необходимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о песчаной буре, накрывшей Пекин. В городе объявлен жёлтый уровень погодной опасности, в аэропортах отменено более 420 авиарейсов. По прогнозам метеорологов, буря продлится до утра 16 марта.

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