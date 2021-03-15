Красноярск, , 07:27 — REGNUM Город Красноярск примет финал чемпионата России по хоккею с мячом. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 марта в краевом министерстве спорта.

Уточняется, что соответствующее решение приняла дирекция по организации и проведению соревнований Федерации хоккея с мячом России.

Матч состоится 21 марта на стадионе «Енисей». Главный судья — Юрий Габов из Сыктывкара.

За титул чемпиона России поборются красноярский «Енисей» и московское «Динамо».

Напомним, «Енисей» сыграет в финале главного турнира России впервые с 2018 года.

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