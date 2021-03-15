Южно-Сахалинск, , 07:21 — REGNUM В понедельник 15 марта из Охи в Хабаровск вылетел первый после долгого перерыва пассажирский рейс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Из Охи самолёт вылетел в 13:00 по местному времени. Обратно из Хабаровска вылет запланирован в 14:50. Стоимость билета в одну сторону составляет 5840 рублей.

«Охинцы очень долго ждали этого события. Для нас было важно возобновить рейсы именно сейчас — перед сезоном отпусков и приемной кампанией в учебные заведения», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Авиасообщение между Охой и Хабаровском было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке на базе «дочки» «Аэрофлота» — «Авроры» — создана единая региональная авиакомпания, которая будет осуществлять перевозки по 535 социально значимым маршрутам: 100 маршрутов межрегиональные и 435 — местного значения.