Южно-Сахалинск, , 07:15 — REGNUM На Сахалине в Макарове в собственной квартире обнаружен труп восьмиклассника. Полиция и следствие устанавливают причины смерти, сообщается в телеграмм-канале «ЧП Сахалин».

Читайте также: На Сахалине в школе в ходе драки ученик получил ножевое ранение

По предварительной версии подросток погиб от отравления газом.

Известно, что мать погибшего находилась в Южно-Сахалинске, а школьник остался в Макарове с бабушкой.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в школе №3 Невельска произошла драка между подростками, в ходе которой один из учащихся получил ножевое ранение.