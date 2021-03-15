Чебоксары, , 07:14 — REGNUM В Чебоксарах полицейские разыскивают подозреваемого в угоне маршрутного микроавтобуса. Транспортное средство было угнано после потасовки с водителем на одной из остановок, сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии.

Информация о происшествии по проспекту Ивана Яковлева поступила вечером 12 марта. Сообщалось, что в Чебоксарах двое нетрезвых мужчин зашли в салон микроавтобуса, который следовал по маршруту № 262 (Чебоксары — Новочебоксарск), и стали скандалить с водителем.

По предварительным данным полиции, на следующей остановке из маршрутки вышли все пассажиры, а двое мужчин продолжили выяснять отношения с водителем. По версии правоохранителей, на улице между ними произошла потасовка, во время которой один из злоумышленников угнал маршрутку, по пути задев легковой автомобиль и после этого покинув микроавтобус.

По неофициальной информации, у одного из злоумышленников был при себе нож. Личности подозреваемых установлены. Один из них задержан, второй объявлен в розыск.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством»), ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в Чебоксарах потасовка произошла в салоне автобуса. Видеозапись происшествия попала в социальные сети: на ней запечатлено, как мужчина наносил побои пассажирам автобуса, в том числе женщине. По итогам разбирательств был задержан 25-летний пассажир, разбирательства в настоящее время продолжаются.

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