Анадырь, , 07:12 — REGNUM Житель Чукотки был оштрафован по решению суда за распространение в мессенджере ложной информации о вреде для здоровья устройств сотовой связи. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба прокуратуры Чукотского автономного округа.

Факт распространения недостоверной информации о вреде вышек сотовой связи был выявлен региональной прокуратурой в ходе мониторинга сети интернет. Мужчина распространял в публичной группе в мессенджере информацию о вреде вышек 5G.

На жителя Чукотки было возбуждено административное дело по статье о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации в информационно-телекоммуникационных сетях. Дело было рассмотрено мировым судьёй судебного участка Анадырского района. По результатам рассмотрения дела мужчина был привлечён к административной ответственности, ему был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

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