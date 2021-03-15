Пенза, , 08:13 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии жертвами коронавируса, по информации на 15 марта, стали 474 человека. За сутки скончались еще три пациента. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — двое мужчин и одна женщина в возрасте от 62 до 79 лет. Пациенты страдали рядом сопутстующих патологий, осложнявших проводимое лечение. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией оказывают 3858 медиков, из которых 2535 человек — медперсонал среднего звена, 1063 врача и еще 260 — младшие медицинские работники.

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