Владивосток, , 07:09 — REGNUM В Приморье для студентов и аграриев состоится форум сельской молодёжи, он пройдёт 26 и 31 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Форум состоится на площадке Приморской сельскохозяйственной академии в Уссурийске. Планируется проведение круглого стола, викторины, выставки и соревнования механизаторов.

«На форуме, в том числе, будут обсуждать вопросы трудоустройства выпускников сельскохозяйственных учебных заведений на местные предприятия, перспективы развития агропромышленного комплекса Приморья», — уточнил министр сельского хозяйства края Андрей Бронц.

31 марта на площадке форума состоится конкурс «Мастер своего дела» по направлениям «Механизация», «Агрономия и продукты питания». Механизаторы посоревнуются в управлении трактором и его техническом обслуживании, а агрономы покажут знания в викторине «Растениевод».

Номинация «Я талантлив» проводится заочно. Конкурсанты записывают видео своего выступления по следующим направлениям: вокальное творчество, игра на музыкальных инструментах, театральное творчество и спортивно-творческое мастерство.

Кроме того, на форуме участников ждут ярмарка вакансий, уголок профориентации, выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и гала-концерт.

Как сообщало ИА REGNUM, государство продолжит оказывать поддержку отечественному сельскому хозяйству, заявил 11 марта президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.