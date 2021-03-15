Хабаровск, 15 марта 2021, 07:06 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв подписал постановление о послаблении коронавирусных ограничений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Разрешено с 12 марта проведение массовых мероприятий с численностью до 100 человек. До этого момента действовало ограничение в 50 человек. При этом сохраняются обязательные требования к соблюдению масочного режима и социальной дистанции.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии объявили о некоторых послаблениях ограничительных коронавирусных мер.