Екатеринбург, , 06:57 — REGNUM Междугородние двухполосные дороги — зло. К такому выводу пришли пользователи интернета в своих комментариях по поводу очередной смертельной дорожной аварии в Свердловской области, унёсшей жизни трёх женщин и двух детей.

ДТП случилось 14 марта в районе 19:00 по местному времени недалеко от села Мезенского. На записи видеорегистратора одного из очевидцев трагедии видно, что иномарка выехала на встречную полосу и затем произошло лобовое столкновение с фурой. После этого легковушку помяло.

Позднее выяснится, что внутри были мальчик 12 лет, 13-летняя девочка и три женщины. Все они погибли. Участок трассы Екатеринбург — Тюмень был временно перекрыт. Сотрудники МЧС деблокировали тела погибших из машины, а представители силовых структур вели следственные действия. Выясняются обстоятельства трагедии. Уже предварительно известно, что дети хоть и находились на заднем сиденье, но не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Это смертельное ДТП вызвало широкий резонанс и активно обсуждается в соцсетях и на форумах. Некоторые отмечают, что на этом участке скорость движения обычно небольшая, и удивлены столь трагическим последствиям столкновения с грузовиком. «Неужели все непристёгнутые были?» — удивляется один из граждан.

Другие обращают внимание на видеозапись, на которой запечатлён момент столкновения. Согласно ей, грузовик выехал из-за поворота, а легковой машине нужно было поворачивать направо. «Скорей всего водитель увлёкся. Это очень страшно, пусть земля будет пухом!» — написал один из форумчан на портале Е1.ru.

При этом очень многие граждане возмутились тем, что эта междугородняя дорога, по крайней мере участок, на котором произошло ДТП, является двухполосной и между полосами нет надёжного ограждения, вообще никакого нет. А один из граждан назвал трассу Екатеринбург — Тюмень заячьей тропой, а не дорогой.

«В любом цивилизованном и демократическом государстве уже давно междугородние дороги имеют по шесть полос с разделителями и отбойниками», — заявил гражданин.

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