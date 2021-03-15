Абакан, , 06:52 — REGNUM По состоянию на 15 марта в Хакасии коронавирус выявлен у 21 571 человека, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 19 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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За сутки выздоровели 26 жителей Хакасии, за весь период пандемии — 20 731 человек. Это 96% от числа выявленных заразившихся.

На сегодняшний день в стационарах находится 121 пациент с коронавирусом, в том числе 26 человек — в тяжёлом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены четыре человека.

Напомним, 14 марта в Хакасии было выявлено 15 носителей коронавируса, выздоровели восемь человек.

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