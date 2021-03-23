Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб всем странам, а прогнозы её окончания туманны. Уже более 120 миллионов человек заразились SARS-CoV-2, около 2,7 миллиона умерли. Больше всего пациентов скончалось в США (почти 500 тысяч). Только один Нью-Йорк потерял от коронавируса больше людей, чем во время Второй мировой войны, войны во Вьетнаме, во время урагана Сэнди и при теракте 11 сентября вместе взятых, заявил мэр города Билл де Блазио. По его словам, за год от COVID-19 скончались более 30 тысяч ньюйоркцев. Медики всего мира возлагают большие надежды на вакцинацию и коллективный иммунитет. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с мировой эпидемией коронавируса и её последствиями.

Пандемия. Иван Шилов ИА REGNUM

06:52 15.03.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 14 марта 2021 года выявлен 119 499 761 заболевший коронавирусом, прирост за сутки составил 450 330 случаев.

06:54 15.03.2021 AstraZeneca заявила о безопасности вакцины, несмотря на приостановку ее применения в ряде стран. Компания считает, что 15 случаев тромбозов глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии среди 3 млн привитых в США — это гораздо меньше «побочек», чем можно было ожидать.

06:55 15.03.2021 Минздрав Азербайджана одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для использования.

06:58 15.03.2021 Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить в стране использование британо-шведской вакцины AstraZeneca от коронавируса на фоне случаев нарушения свертываемости крови у взрослых после прививки, об этом сообщает министерство здравоохранения.

06:59 15.03.2021 В Евросоюзе рассчитывают до начала июня 2021 года разработать санитарный сертификат с информацией о вакцинации, выздоровлении после заболевания, а также о наличии отрицательного теста.

07:00 15.03.2021 По сообщениям СМИ, AstraZeneca сократит на 40% поставки вакцины в Чехию. Ранее компания объявила, что её поставки в страны Евросоюза в I и II кварталах 2021 года сократятся в целом на 73%.

07:00 15.03.2021 Болгария начнёт летний туристический сезон с 1 мая.

07:00 15.03.2021 Сербия на первом этапе выпустит по 2 млн доз двух компонентов «Спутника V». Производство стартует до 20 мая.

07:00 15.03.2021 Пособия, которые выплачивает правительство Германии пострадавшему от коронавируса бизнесу, по крайней мере в трёх случаях могли использоваться для финансирования исламистских группировок на Ближнем Востоке — газета Welt am Sonntag.

07:18 15.03.2021 Молящийся иранец в маске и перчатках. (сс) Hossein Tahavori. tasnimnews.com.

07:33 15.03.2021 В нескольких городах Германии прошли протесты против коронавирусных ограничений. В них приняли участие несколько тысяч человек. Протестующие требовали отменить все ограничения, которые были введены из-за пандемии.

07:33 15.03.2021 Премьер Сингапура не исключил открытия границ к концу года. Власти страны почти год назад полностью закрыли границы для въезда иностранцев, не имеющих вида на жительство или постоянных разрешений на работу.

07:35 15.03.2021 Во время пандемии коронавируса все большую популярность стали получать сервисы, которые предлагают людям обнять коров за деньги. Многие пользователи подобных услуг отмечают, что в нынешние времена обнять корову стало безопаснее, чем человека. В Аризоне действует ферма Aimee’s, которая готова предложить людям возможность обниматься с коровой час за $75. По словам владельцев хозяйства, в день они получают больше 20 звонков от потенциальных клиентов с запросом именно этой услуги. Из-за такого повышенного спроса ближайшее свободное время на объятие с коровой доступно только в июле. Цитата канала «Россия аграрная».

07:53 15.03.2021 Вакцина от коронавируса «Спутник V» pskov.ru.

08:01 15.03.2021 Глава минздрава Майзии заявил об уверенности правительства в эффективности и безопасности вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca, которые были подтверждены Национальным агентством по регулированию фармацевтики. Читайте подробнее: Власти Малайзии решили продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca

08:04 15.03.2021 В общей сложности против коронавируса в Индонезии привились 4 020 124 гражданина, сообщает Antara. Читайте также: В Индонезии более четырёх миллионов человек привились от коронавируса

08:06 15.03.2021 Правительство Грузии с 15 марта отменило ряд карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны. Об этом: В Грузии отменили ряд карантинных ограничений

08:16 15.03.2021 За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 3,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 марта сообщает минздрав страны. Об этом: В Аргентине за сутки выявили свыше 3,6 тыс. случаев заражения коронавирусом

08:31 15.03.2021 За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 марта сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter. Читайте подробнее: В Колумбии за сутки выявили свыше 4 тыс. носителей коронавируса

08:39 15.03.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 43,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 марта сообщает минздрав страны. Об этом: В Бразилии за сутки выявили почти 44 тыс. носителей коронавируса

08:40 15.03.2021 Памятник жертвам коронавируса в Мадриде. (сс) Thomas Holbach.

08:46 15.03.2021 В Молдавии с 16 марта будет возобновлено очное обучение в учебных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны. Подробности в материале: В Молдавии возобновят очное обучение в школах и вузах

09:00 15.03.2021 В Грузии 15 февраля стартовала вакцинация от COVID-19. Первую прививку в прямом эфире «Общественного телевидения» сделали заместителю главы Национального центра по контролю заболеваний, ведущему эпидемиологу страны Паате Имнадзе. Подробности в материале: В Грузии стартовала вакцинация от COVID-19

09:11 15.03.2021 В Южной Корее за минувшие сутки выявили 382 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее за сутки выявили менее 400 носителей коронавируса

09:13 15.03.2021 Протесты в связи с пандемией COVID-19 в Австрии. © Bwag. Commons.

09:15 15.03.2021 Жители Украины не смогут выбирать для себя вакцину от COVID-19, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Читайте подробнее: Ляшко объяснил, почему жители Украины не смогут выбрать вакцину от COVID-19

09:20 15.03.2021 Органы здравоохранения Ирландии выпустили рекомендовали властям на время приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca после ряда сообщений о проблемах со свертываемостью крови в Норвегии, сообщает 14 марта New York Post. Читайте также: Ирландия вслед за рядом других стран приостановила вакцинацию AstraZeneca

09:28 15.03.2021 Введение ковид-паспортов можно повлечь за собой дискриминацию в отношении лиц, не желающих или не могущих прививаться. Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. «Ковид-паспорта — это определение людей на социально равных и неравных. Получается, одни могут пользоваться привилегиями, а другие нет. А если я не могу делать прививку, а если не хочу делать прививку по убеждениям?» — сказал Тимаков. Подробности в материале: Инфекционист заявил о социальном неравенстве из-за ковид-паспортов

09:41 15.03.2021 В Италии до 6 апреля вводится новый локдаун, который придется и на католическую Пасху. В Париже не хватает коек для больных коронавирусом, пациентов транспортируют в регионы. В Нидерландах продление карантина до конца месяца вызвало митинги и столкновения с полицией. Цитата dimsmirnov175.

09:42 15.03.2021 Пожилые жители пекинского района Хайдянь проходят вакцинацию от COVID-19. russian.news.cn.

09:55 15.03.2021 За минувшие сутки 130 жителей Украины скончались от последствий, вызванных COVID-19. Подробности в материале: На Украине за сутки выявили почти 7 тыс. носителей коронавируса

10:09 15.03.2021 Вопрос об отмене или продлении в Токио режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса пока не готовы обсуждать японские власти. Об этом премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил 15 марта во время прений в парламенте. Как ожидается, режим ЧС отменят 21 марта при благоприятных эпидемических условиях. Читайте также: Власти Японии пока не готовы обсуждать продление режима ЧС в Токио

10:14 15.03.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 13 370 исследований на SARS-CoV-2 выявили 159 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 15 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили почти 160 носителей коронавируса

10:15 15.03.2021 ЕС намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины «Спутник V» — Reuters.

10:29 15.03.2021 Венгрия занимает второе место в Европе по темпам вакцинации, однако число заболевших и скончавшихся продолжает расти, пишет The Daily Telegraph. По мнению издания, страна не может справиться с третьей волной коронавируса.

10:29 15.03.2021 Пошив защитных масок в Иране. (сс) Mohammad Mohsenifar. Fars News Agency.

10:29 15.03.2021 В ходе 887 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 256 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили более 250 случаев заражения коронавирусом

10:44 15.03.2021 В нескольких американских штатах в ходе пересчёта стало известно о большем количестве смертей от COVID19. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Читайте подробнее: В США после пересчёта увеличилось число жертв COVID-19 — WSJ

10:53 15.03.2021 На американской военной базе «Кэмп Хамфрис», расположенной в южнокорейском Пхёнтхэке провинции Кёнгидо, выявили два новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Читайте подробнее: На базе США в Южной Корее выявили двух носителей коронавируса

10:58 15.03.2021 Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что 11 704 800 доз вакцины AstraZeneca доставят в страну к маю 2021 года, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезию доставят 11,7 млн доз вакцины AstraZeneca

11:06 15.03.2021 Посол Италии в Косово Никола Орландо 14 марта заявил о том, что он ожидает скорейшего формирования парламента Косово и принесения присяги новым правительством края. На своей странице в социальной сети Twitter дипломат подчеркнул, что Косово ожидает «много работы — борьба с пандемией, укрепление экономики, порядка и законности и прогресс по пути евро-атлантической интеграции», а потому «времени терять нельзя». Подробности в материале: Посол Италии призвал к скорейшему формированию правительства Косово

11:13 15.03.2021 Обширное распространение коронавирусной инфекции в Норвегии оказывает существенное давление на систему здравоохранения. 14 марта в норвежские больницы поступило рекордное число пациентов с COVID-19 с апреля прошлого года. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter. Читайте также: Рекордное число пациентов с COVID-19 поступило в больницы в Норвегии

11:18 15.03.2021 14 марта еще одна страна, Ирландия, приостановила вакцинацию от COVID-19 препаратом производства AstraZeneca из-за риска образования тромбов у прививающихся. Однако иммунизация данной вакциной в Швеции по-прежнему продолжается, несмотря на то, что в стране выявлены уже 15 случаев образования тромбов. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio. Читайте подробнее: В Швеции зарегистрированы 15 случаев образования тромбов после вакцинации

11:20 15.03.2021 Дания и Норвегия рассмотрят вопрос об отмене ограничений из-за пандемии коронавируса после вакцинации людей старше 45−50 лет. Подобные обсуждения проходят и в Агентстве общественного здравоохранения Швеции. Об этом сообщила газета Expressen. Читайте подробнее: В Швеции обсуждают сроки отмены карантинных ограничений

11:20 15.03.2021 Правительства стран Европейского союза рассматривают возможность начала переговоров о закупке российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V», чтобы выполнить программу вакцинации населения. Об этом сообщает 15 марта агентство Reuters. Читайте также: Евросоюз намерен приступить к переговорам по закупке «Спутника V»

11:26 15.03.2021 Министерство иностранных дел Индонезии объявило о 3852 гражданах Индонезии, заразившихся коронавирусом за границей, сообщает Kompas. Подробности в материале: Более 3850 граждан Индонезии заразились коронавирусом за границей

11:32 15.03.2021 По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 15 марта 2021 года выявлено 119 863 507 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 363 759 случаев.

11:32 15.03.2021 В настоящее время в Швеции ведутся активные дискуссии по поводу сроков отмены действующих в стране ограничительных мер по инфекционному контролю. В интервью газете Expressen профессор вирусологии Иоаким Дилльнер из Каролинского университета заявил, что он рассчитывает на послабление карантинного режима в Швеции к середине лета текущего года. Об этом: Ограничения в Швеции могут быть сняты к середине лета — профессор

11:46 15.03.2021 Сотрудники отделения «Почты Молдавии» в Бельцах 15 марта вышли на акцию протеста. Об этом сообщает телеканал Televiziunea Nordului. Об этом: В Молдавии сотрудники почты вышли на акцию протеста

11:49 15.03.2021 Число погибших в Израиле от коронавируса на 14 марта превысило 6000 человек, но министр здравоохранения Юлий Эдельштейн поклялся, что в свете «чуда вакцинации» никаких новых ограничений на праздник Песах введено не будет. Об этом сообщает Jerusalem Post 14 марта со ссылкой на заявление министра. Подробности в материале: Число скончавшихся от COVID-19 в Израиле превысило 6 тыс. человек

11:52 15.03.2021 Швеция уже в июне может получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил газете Aftonbladet шведский координатор по вакцинации Ричард Бергстрём, отметив её высокую эффективность.

11:52 15.03.2021 Пожилые жители пекинского района Хайдянь проходят вакцинацию от COVID-19. russian.news.cn.

11:56 15.03.2021 15 марта Агентство общественного здравоохранения Швеции опубликовало основанную на данных оператора Telia статистику перемещений жителей Швеции, а также Дании, Норвегии и Финляндии во время пандемии коронавируса. Как оказались, жители Швеции к советам властей прислушались и меньше путешествовали по стране, чего нельзя сказать о других странах. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet. Читайте подробнее: В Швеции рассказали о передвижениях жителей Северной Европы в ходе пандемии

11:57 15.03.2021 По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 117 474 случаев заражения коронавирусом. 80 483 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2045 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 5:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от коронавируса. За прошедшие сутки в стране умерли 15 пациентов с COVID-19 в возрасте от 54 до 82 лет. Лечение от COVID-19 проходят 34 946 человек (в 4,5 раза больше, чем в соседних Косово и Северной Македонии), из этого числа более половины в Тиране. После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании перестало расти и колеблется около отметки в 35 тысяч. На стационарном лечении находится 501 пациент. Семь пациентов подключены к аппарату ИВЛ. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 653 носителя коронавируса

12:09 15.03.2021 Контроль США над своими внешними поставками может поставить под угрозу выпуск антикоронавирусных вакцин по всему миру, считают два ведущих производителя вакцин в Индии. Об этом сообщает газета Financial Times. Речь идёт о применении руководством США закона о военном производстве. Читайте также: В Индии предупредили о влиянии США на мировое производство вакцин

12:12 15.03.2021 По официальным данным, всего в Косово выявлены 77 253 случая заражения коронавирусом. 64 666 пациентов уже здоровы. 1702 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли шесть пациентов с COVID-19. Лечение проходят 10 885 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения. Читайте также: В Косово за сутки выявили 565 носителей коронавируса

12:14 15.03.2021 Великобритания и США ограничили экспорт вакцин от COVID-19 в страны Евросоюза. Однако отвечать той же той же монетой Европе вовсе не стоит. Об этом в эфире SVT заявил Ричарда Бергстрём, отвечающий за вакцинацию жителей Швеции. Об этом: В Швеции призвали не устраивать «торговых войн» из-за вакцины

12:14 15.03.2021 Анализ на антитела к коронавирусу. (сс) Ministerio de Defensa del Perú.

12:27 15.03.2021 По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 112 646 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3319 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Из 19 скончавшихся за последние сутки один человек проходил лечение дома. 97 687 пациентов выздоровели. Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 541 носителя коронавируса

12:28 15.03.2021 В настоящее время на территории Австрии началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 15 марта заявил глава австрийского минздрава Рудольф Аншобер в эфире радиостанции О-1. Подробности в материале: В Австрии заявили о начале в стране третьей волны пандемии

12:30 15.03.2021 Власти Китая с 15 марта упрощают въезд на свою территорию для граждан других стран, которые прошли вакцинацию COVID-19 китайским препаратом и въезжают в страну через Гонконг. Об этом заявил 15 марта на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Подробности в материале: В КНР упростили въезд в страну для привитых китайской вакциной от COVID-19

12:33 15.03.2021 Израильское агентство безопасности Шин Бет прекратило слежку за зараженными коронавирусом с вечера 13 марта, сообщает 14 марта Kan News. Большинство членов расширенной коллегии из семи судей Верховного суда в начале этого месяца ограничили дальнейшее использование системы наблюдения Шин Бет за гражданами, инфицированными коронавирусом. Об этом: В Израиле перестали следить за носителями коронавируса

12:36 15.03.2021 Привившимся сейчас от ковида не нужно будет вакцинироваться вновь до 2022 года, заявил президент израильского Медицинского центра Шааре Цедек Ионатан Халеви. Халеви полагает, что до 2022 года не понадобится еще одна вакцинация. Единственный сценарий, в котором еще один укол потребуется раньше, — это появление агрессивной мутации, которая начнет заражать людей, уже получивших прививку. Но не похоже, что это произойдет, подчеркивает профессор. Читайте подробнее: Израильский профессор объяснил срок действия прививки от COVID-19

12:36 15.03.2021 Глава индонезийской фармацевтической компании PT Bio Farma Хонести Бащир заявил, что компания произвела 20 млн доз вакцины против коронавируса, сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии произвели 20 млн доз вакцины против коронавируса

12:40 15.03.2021 В Приднестровье среднесуточное число выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 за неделю выросло с 185 до 340. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на данные Оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса. Подробности в материале: В Приднестровье резко выросли темпы распространения SARS-CoV-2 — оперштаб

12:40 15.03.2021 Специальные пометки ввели администрации социальных сетей Instagram и Facebook к публикациям об антикоронавирусных вакцинах. Это сделано для борьбы с дезинформацией, говорится в опубликованном 15 марта сообщении компании Facebook. Подробности в материале: Facebook и Instagram стали помечать публикации о вакцинах против COVID-19

12:46 15.03.2021 Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может одобрить использование российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на территории Евросоюза не раньше мая. Об этом 15 марта рассказал глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери в эфире радиостанции Il Sole 24 Ore. Читайте также: Вакцину «Спутник V» могут одобрить в ЕС не раньше мая

12:53 15.03.2021 На Украине, в отличие от других стран мира, продолжается вторая волна пандемии COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Читайте также: На Украине третья волна COVID-19 ещё не началась — Ляшко

13:08 15.03.2021 Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная и исполняющий обязанности премьер-министра республики Аурелий Чокой 15 марта обсудили введение жёстких карантинных мер в республике для профилактики пандемии. Об этом сообщает пресс-служба парламента. Подробности в материале: В Молдавии могут ввести более жёсткие карантинные ограничения

13:11 15.03.2021 На сегодняшний день попытки политизации процесса вакцинации всего мира имеют место быть. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы видим, что, к сожалению, такие попытки [политизации] имеют место, мы слышим много заявлений, в том числе из европейских стран, заявлений не очень удачных», — сказал Песков. Об этом: Песков заявил о политизации применения «Спутника V» в Европе

13:14 15.03.2021 Футбольные болельщики в Израиле вновь допущены на стадионы — впервые с тех пор, как зрителям запретили посещать игры в начале пандемии около года назад. Болельщикам разрешали вход лишь в том случае, если они владели «зеленым паспортом», свидетельствующим о том, что они были вакцинированы или выздоровели от COVID-19. Подробности в материале: В Израиле сняли запрет на посещение футбольных матчей

13:16 15.03.2021 Спрос на российскую вакцину «Спутник V» во всём мире велик. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сам тот факт, что спрос на российскую вакцину в мире велик, без преувеличения, велик ‑ и спрос в настоящий момент значительно превышает предложение, которое могут обеспечить производственные мощности, конечно, он заставляет весьма и весьма напряжённо работать Российский фонд прямых инвестиций», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков заявил о превышении спроса над предложением на «Спутник V» в мире

13:17 15.03.2021 Греция зафиксировала 1626 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщила 14 марта Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Умерли за сутки 53 человека, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 7091. Из них 95,8% имели основное заболевание и/или были старше 70 лет. Читайте также: В Греции за сутки от COVID-19 скончались более 50 человек

13:20 15.03.2021 В 2020 году Южная Корея привлекла $54,91 млрд прямых иностранных инвестиций, что на 14,6% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов. Об этом: Южная Корея за год привлекла почти $55 млрд иностранных инвестиций

13:25 15.03.2021 Парламентской ассамблее Совета Европы стоит обратить особое внимание на защиту здоровья европейских граждан. Об этом сегодня, 15 марта, в ходе встречи с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Володин обсудил с главой ПАСЕ ситуацию с вакцинацией в Европе

13:28 15.03.2021 Европейский союз должен как можно скорее изучить вопрос допуска вакцины от COVID-19 из России и КНР. Об этом 15 марта заявил премьер-министр федеральной земли Бавария (ФРГ) Маркус Зедер. Подробности в материале: В ФРГ призвали ЕС поскорее изучить вопрос допуска вакцины из России

13:35 15.03.2021 Молдавия проходит через третью волну COVID-19, хуже всего дела в Кишиневе — мэр столицы.

13:35 15.03.2021 Вакцина AstraZeneca. (сс) Gencat.

13:43 15.03.2021 Производство вакцины от COVID-19 «Спутник V» может начаться в Италии, Испании, Франции и Германии, сообщили 15 мата в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Читайте также: РФПИ: производство «Спутника V» может начаться в ряде стран ЕС

13:46 15.03.2021 Согласно данным правительства Индонезии, за сутки в стране выявили 5589 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 5589 случаев заражения коронавирусом

13:46 15.03.2021 В Раде признали неудовлетворительные темпы вакцинации и намерены рассмотреть вопрос введения нового жёсткого карантина. Читайте также: В Раде не исключили возможность введения жёсткого карантина на Украине

13:47 15.03.2021 Руководству Эстонии следует приступить к переговорам с Россией о поставках осенью в страну антикоронавирусной вакцины. Об этом мэр Таллина Михаил Кылварт заявил 15 марта в эфире телеканала ETV+. «У нас много говорилось, что вакцины — не политическая тема, поэтому необходимо перейти от слов к делу и вести переговоры в том числе с Россией», — сказал мэр эстонской столицы. Подробности в материале: Мэр Таллина призвал к переговорам с РФ о поставке вакцины в Эстонию

14:04 15.03.2021 Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) проведет рассмотрение всех поступивших ему данных о вакцине от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca 18 марта. Об этом 15 марта сообщил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери в эфире радиостанции Il Sole 24 Ore. Подробности в материале: Регулятор ЕС рассмотрит данные по вакцине от COVID-19 AstraZeneca 18 марта

14:06 15.03.2021 В Италии объем вакцины AstraZeneca, запрещенной к применению, составляет 250 тыс. доз. Об этом 15 марта заявил президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу. Об этом: В Италии назвали число запрещённых к применению доз вакцины AstraZeneca

14:10 15.03.2021 Экс-президент Молдавии, председатель «Партии социалистов» Игорь Додон встретился с послом России в Кишинёве Олегом Васнецовым. Об этом лидер партии сообщил 15 марта на своей странице в соцсети Facebook. Читайте также: Додон обсудил с послом РФ возможные поставки в Молдавию вакцины «Спутник V»

14:15 15.03.2021 Вакцинация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и его супруги Ким Чжон Сук состоится 23 марта. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента. Подробности в материале: Названа дата вакцинации от COVID-19 главы Южной Кореи и его супруги

14:28 15.03.2021 В данный момент в Молдавии наблюдается третья волна пандемии коронавируса, наиболее серьезная ситуация в настоящее время сложилась в Кишиневе. Об этом 15 марта заявил мэр молдавской столицы Ион Чебан. Подробности в материале: В Молдавии заявили о начале третьей волны пандемии в стране

14:33 15.03.2021 Вакцина компании Pfizer-BioNTech против коронавируса.

14:53 15.03.2021 Власти Польши приостановят вакцинацию от COVID-19 препаратом от компании AstraZeneca, если соответствующую рекомендацию даст Европейское агентство лекарственных средств. Об этом 15 марта заявил заместитель министра здравоохранения республики Вальдемар Краска. Читайте также: Власти Польши допустили приостановку вакцинации препаратом AstraZeneca

14:54 15.03.2021 Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что использование вакцины AstraZeneca против коронавируса временно приостановлено в стране, сообщает Kompas. Об этом: В Индонезии приостановили использование вакцины AstraZeneca

14:54 15.03.2021 В апреле 2021 года в Южной Корее начнётся вакцинация от коронавируса жителей страны в возрасте старше 75 лет и наиболее уязвимых слоёв населения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний. Читайте подробнее: В Южной Корее обнародовали план вакцинации от COVID-19 пожилых людей

14:57 15.03.2021 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что задержка при введении первого локдауна была ошибкой — газета Telegraph со ссылкой на близкие к премьер-министру источники.

14:58 15.03.2021 Сразу 80% баров и ресторанов смогут открывать свои заведения с 15 марта после трех месяцев закрытия, хотя неизвестно, сколько из них действительно откроется. Об этом пишет испанское издание Última Hora. Остальные 20% — заведения с террасами — работают на открытом воздухе в течение двух недель, и с 15 марта они также смогут работать в закрытых помещениях, хотя и с большими ограничениями: разрешено только 30% вместимости, а режим работы — до 17:00 часов. Об этом: Большинство ресторанов и баров на Балеарских островах откроется вновь

15:10 15.03.2021 Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, как меняется отношение россиян к идее вакцинироваться ради путешествий за границу. Опросы Туту.ру показывают, что постепенно доля тех, кто готов сделать прививку от COVID-19, чтобы отправиться за рубеж, растёт. В новом опросе, который прошёл на сайте Туту.ру в начале марта, приняли участие 2 237 человек. Из них 10% готовы привиться, если это откроет им путь в Европу, 4% согласны вакцинироваться ради поездки на море, ещё 8% —ради любых зарубежных направлений. Таким образом, готовы вакцинироваться ради поездки за рубеж, если это будет необходимо, 22% россиян. В сентябре 2020 года о готовности сделать прививку ради зарубежных поездок говорили 19% опрошенных.

15:10 15.03.2021 По данным опроса аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, у граждан России снижается избирательность в отношении вакцин. В марте 2021 года 8% респондентов сообщили, что согласны потенциально сделать прививку, но ждут иностранные вакцины. В сентябре 2020 года о том, что все будет определять именно то, какая вакцина будет доступна, говорили 18% опрошенных. При этом более половины (52%) путешественников сообщают, что не намерены прививаться вообще. А о том, что уже вакцинировались, рассказали 18% путешественников.

15:10 15.03.2021 Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca. (сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília.

15:16 15.03.2021 В Австрии скончавшаяся после прививки от COVID-19 компании AstraZeneca имела необычную клиническую картину. Об этом сообщает издание Politiken со ссылкой на медицинское агентство страны. Читайте также: В Дании у умершей после вакцинации AstraZeneca выявили необычные симптомы

15:19 15.03.2021 Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, какое количество депутатов и работников аппарата парламента переболели или болеют COVID-19. Читайте также: Спикер Рады рассказал, сколько парламентариев заболели COVID-19

15:21 15.03.2021 Прививки антиковидной вакциной AstraZeneca в Греции должны продолжаться по графику, сообщает AMNA со ссылкой на заявление Национального комитета вакцинации от 14 марта. Заявление последовало в ответ на жалобы, связанные с побочными эффектами приема данной вакцины. Отвечая на сообщения об «изолированных случаях тромбоза и эмболии» после прививок вакцинами AstraZeneca, комитет сослался на Комитет по оценке риска фармаконадзора Европейского агентства по лекарственным средствам, который заявил, что нет никаких доказательств того, что причинами этих эпизодов стала вакцинация. Читайте подробнее: В Греции требуют прививать вакциной AstraZeneca, невзирая на жалобы

15:30 15.03.2021 Стратегия вакцинации от COVID-19, которую выбрал Европейский союз, является успешной и в ходе нее были приобретены работающие препараты. Об этом 15 марта заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер. Читайте подробнее: В ЕС заявили об успешности выбранной стратегии вакцинации от COVID-19

16:25 15.03.2021 Вакцина против коронавируса, разработанная китайской компание Sinopharm. (сс) Ministerio de Defensa del Perú

16:51 15.03.2021 Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой 15 марта в эфире телеканала BBC ONE рассказал, при каких условиях власти страны могут отменить действующее до 15 апреля требование справки с отрицательным тестом на ковид у иностранных туристов. Первое условие — положительная динамика по коронавирусу (устойчивое снижение количества регистрируемых случаев заболевания COVID-19. «Если [к 15 апреля — прим.] мы увидим снижение числа случаев, то мы применим нашу прошлогоднюю практику: перестанем запрашивать справки с отрицательным ПЦР-тестом у иностранцев», — сказал г-н Эрсой. Контекст фразы на турецком и ссылка на «прошлогоднюю практику» (когда Турция открывалась сначала для одних стран, потом для других, в соответствии с их динамикой заболеваемости), позволяет говорить о том, что турецкие власти, говоря об отмене ПЦР-тестов, например, для россиян, будут смотреть на снижение заболеваемости именно в России, отмечает АТОР.

16:52 15.03.2021 В приоритетном порядке, начиная с 13 марта, в Турции будет проведена вакцинация от COVID-19 более чем 1 млн работников турецкой туриндустрии. Это должно обеспечить туристам, которые будут прибывать в Турцию в сезон, максимально безопасные условия пребывания на отдыхе, сообщает АТОР.

16:53 15.03.2021 Вакцинация в Чили. (сс) Vocería de Gobierno

17:01 15.03.2021 Празднование Пасхи в 2021 году, вероятно, пройдет в Польше в условиях локдауна и жестких социальных ограничений. Об этом 15 марта заявил глава канцелярии премьер-министра страны, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик в интервью RMF FM. Подробности в материале: В Польше не исключают, что Пасха в 2021 году пройдет в условиях локдауна

17:09 15.03.2021 Данные о количестве смертей от COVID-19 в ряде американских штатов оказались существенно занижены, как показала перепроверка статистики. Об этом пишет The Wall Street Journal. В статистику не попали те случаи смерти от коронавирусной инфекции, о которых стало известно позже в ходе медицинского освидетельствования. Так, в Огайо за февраль не посчитали 4 тыс. смертей, в Индиане — 1,5 тыс. Переучёт смертности провели также в Вирджинии, Миннесоте и Род-Айленде, но изменения там не столь значительные. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США COVID-19 заболели более 29 млн человек, скончались почти 535 тыс.

17:13 15.03.2021 В Турции началась вакцинация от COVID-19 работников турецкой туриндустрии. Предполагается в первую очередь поставить прививку персоналу всех отелей, сертифицированных по протоколам безопасного туризма. Эти сотрудники общаются с отдыхающими теснее всего. Далее в очереди — работники турагентств, ресторанов, лицензированные гиды и водители туравтобусов. Эксперты утверждают, что все сотрудники туротрасли — их около одного миллиона — будут вакцинированы к маю. Такая мера должна снять страхи иностранных отдыхающих заразиться коронавирусом на курорте, отмечает АТОР.

17:14 15.03.2021 Вакцина «Спутник V» в Иране. (сс) Majid Dehghanizadeh. Mehr News Agency

17:17 15.03.2021 Сотрудники социологического агентства SW Research опросили жителей Польши о том, как они оценивают уровень организации вакцинации от COVID-19 населения стран ЕС Европейской комиссией. Результаты исследования были опубликованы в газете Rzeczpopolita. Читайте также: Жители Польши оценили уровень организации вакцинации от COVID-19 в ЕС

17:23 15.03.2021 Вакцина от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca, является безопасной, и власти Британии уверенно продолжат массовую вакцинацию людей, заявил 15 марта журналистам премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Читайте также: Джонсон вступил в дискуссию о безопасности вакцины AstraZeneca

17:35 15.03.2021 Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в ходе телефонного разговора обсудили совместные усилия по борьбе с распространением коронавируса. Подробности в материале: Главы МИД России и Венгрии обсудили борьбу с пандемией COVID-19

17:38 15.03.2021 Во второй половине дня 15 марта представители Норвежского агентства лекарственных средств провели пресс-конференцию, в ходе которой журналистам было сказано, что один из трех медиков, вакцинированных от COVID-19 препаратом AstraZeneca с последующим появлением тромбов, скончался. Об этом сообщила газета Verdens Gang. Об этом: В Норвегии после вакцинации скончался медик

17:40 15.03.2021 Результаты экспертизы ВОЗ по поводу безопасности вакцины AstraZeneca появятся в течение недели, сообщили РИА Новости в организации.

17:40 15.03.2021 «Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин систематически рассматривает все сигналы о безопасности, которые касаются вакцин от COVID-19, и делает рекомендации ВОЗ о любых новых сигналах безопасности. Комитет тщательно изучает нынешние сообщения, связанные с вакциной AstraZeneca. Как только ВОЗ получит полное понимание ситуации, результаты будут незамедлительно преданы огласке. Мы ожидаем, что это произойдет примерно в течение недели», — сказала изданию официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

17:41 15.03.2021 Аргентинский врач держит вакцину «Спутник V». (сс) Argentina.gob.ar

17:44 15.03.2021 Официальный представитель ВОЗ отметила, что в ряде стран Европы приостановлено использование определенных партий вакцины AstraZeneca, тогда как в других это было сделано в качестве меры предосторожности.

17:44 15.03.2021 Для шведских властей по-прежнему трудно установить дату, когда в стране будут вакцинированы от COVID-19 все люди старше 70 лет. Об этом глава отдела здравоохранения и медицинской помощи Ассоциации органов регионального и областного управления Эмма Спак заявила в эфире телеканала SVT. Читайте подробнее: В Швеции не знают точной даты завершения вакцинации граждан старше 70 лет

17:44 15.03.2021 Масштабы вспышки коронавируса в Уппсале продолжают расти. Сейчас около 20 студентов, заразились либо южноафриканским, либо бразильским вариантом коронавирусной инфекции. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Об этом: В шведской Уппсале выявили вспышку коронавируса после вечеринок студентов

17:56 15.03.2021 Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшкозаразился коронавирусом после прививки индийской вакциной Covishield. Об этом он сообщил 15 марта на своей странице в Facebook. Читайте также: Главный санврач Украины заразился COVID-19 после индийской прививки

17:57 15.03.2021 Российский фонд прямых инвестиций взаимодействует с производителями в Европейском союзе, желающими наладить производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Соглашения уже заключены с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии, сообщили в пресс-службе фонда. Об этом: Германия, Испания, Италия и Франция будут производить вакцину «Спутник V»

18:00 15.03.2021 В столице Монголии на две недели запрещена работа баров, караоке, танцевальных площадок, гостиниц и религиозных учреждений, ограничивается деятельность учебных центров, максимальное число зрителей в театрах, кино и концертных залах не должно превышать 30% вместимости зала. Читайте также: В Улан-Баторе введен комендантский час

18:05 15.03.2021 Индийцы в защитных масках. (сс) Government of Odisha

18:42 15.03.2021 Стало известно, что администрация Белого дома оказывала давление на власти Бразилии, пытаясь убедить их отказаться от закупки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 15 марта сообщается в Twitter официального аккаунта Sputnik V со ссылкой на документ Белого дома. Читайте подробнее: США «давили» на Бразилию, убеждая отказаться от закупки «Спутник V»

18:55 15.03.2021 Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрит для применения российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» не ранее мая, заявил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери. Подробности в материале: В ЕС назвали возможные сроки регистрации вакцины «Спутинк V»

18:57 15.03.2021 Обе прививки от коронавируса получили уже чуть более 2 миллионов граждан Италии, сообщили в министерстве здравоохранения.Число вакцинированных несколько превышает показатель в 3% населения страны. Подробности в материале: Число вакцинированных от COVID-19 жителей Италии достигло двух миллионов

19:18 15.03.2021 Американская компания Moderna запустила испытания новой версии своей вакцины от коронавируса, сообщает 15 марта CNN. Читайте подробнее: Moderna начала первые тесты своей новой вакцины от коронавируса

19:27 15.03.2021 Вакцинация в Чили. (сс) Vocería de Gobierno.

19:42 15.03.2021 По данным ВОЗ, массовая иммунизация от коронавируса идет уже в более чем 80 странах мира. Из них уже пять государств заявили о готовности принять туристов, желающих привиться. Среди этих направлений есть и страны, открытые для российских путешественников.

19:46 15.03.2021 Число выявленных носителей коронавирусной инфекции на Африканском континенте превысило четыре миллиона человек, скончались более 107 тысяч больных COVID-19, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения. Об этом: В Африке число инфицированных SARS-CoV-2 превысило четыре миллиона

19:47 15.03.2021 Барбадос, Дубай, Куба, Маврикий, Мальдивы — пять стран, открытых для россиян, где туристам предлагают прививку от COVID-19, отмечает АТОР.

19:59 15.03.2021 Использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета приостановлено ещё в трёх странах Евросоюза до вынесения решения относительно её безопасности Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА). Читайте также: Германия, Италия и Франция приостановили использование вакцины AstraZeneca

20:18 15.03.2021 По данным на 15марта, в Италии умерли 102 499человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на354 (днем ранее— на 264). Число подтвержденных носителей выросло на15 267(днем ранее — на21 315). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 238 394 — более 5% населения страны. В настоящее время заражены 530 357человек — на909 меньше, чем днем ранее. Об этом: Коронавирус в Италии: число заражённых перестало расти

20:21 15.03.2021 В Милане 15 марта открылся пункт «мобильной» вакцинации от коронавируса.Сделать прививку можно за пять минут, не выходя из машины. За 9 часов работы сотрудники пункта могут вакцинировать около 2000 человек. Подробности в материале: В Милане можно привиться от COVID-19, не выходя из машины

20:24 15.03.2021 Карабинеры североитальянского Пьемонта (Турин) изымают все дозы вакцины от коронавируса одной из партий, поставленной компанией AstraZeneca, передают местные СМИ. Ранее сообщалось о смерти вскоре после получения прививки 57-летнего жителя Пьемонта, преподавателя музыки Сандро Тоньятти. Это уже не первый подобный случай в Италии, все они связаны с вакциной AstraZeneca. Подробности в материале: Полиция Турина изымает вакцину AstraZeneca после смертельного случая

20:26 15.03.2021 Прибытие вакцины компании AstraZeneca в аэропорт Филиппин

20:34 15.03.2021 Правительство Канады не собирается приостанавливать вакцинацию населения препаратом AstraZeneca не смотря на выявленные у европейских пациентов случаи тромбоза. Об этом 15 марта сообщает CNN. Читайте также: Случаи тромбоза не убедили Канаду остановить применение вакцин AstraZeneca

20:35 15.03.2021 15% медиков и санитаров североитальянского региона Лигурия (Генуя) уклоняются от вакцинации от коронавируса, заявил губернатор Джованни Тоти. Учитывая, что медики постоянно контактируют с людьми, это очень высокий показатель, и ситуация вызывает озабоченность, добавил глава региона. Подробности в материале: Губернатор Генуи: каждый шестой медик уклоняется от вакцинации от COVID-19

20:35 15.03.2021 Испания приостанавливает использование антикоронавирусной вакцины AstraZeneca не менее чем на 15 суток, сообщает 15 марта радио Cadena Ser. Читайте также: Испания заморозила применение вакцины AstraZeneca

20:37 15.03.2021 Правительство Франции приостанавливает использование вакцины от коронавируса, созданной шведско-британской компанией AstraZeneca, сообщает 15 марта CNN со ссылкой на слова президента страны Эммануэля Макрона. Читайте также: Франция приостановила использование вакцины AstraZeneca

20:38 15.03.2021 Перевод всей Италии в «красную зону» и ужесточение антикоронавирусных ограничений увеличат число школьников и студентов, которые учатся дистанционно, более чем на миллион человек.Таковых теперь 6,9 миллиона человек — 81% всех учащихся страны (очное обучение продолжают младшеклассники). Подробности в материале: Число «дистанцированных» школьников Италии увеличилось на миллион

20:40 15.03.2021 Польза вакцины от коронавируса AstraZeneca перевешивает риски, а количество человек, пострадавших от тромбоза после вакцинации, не выше, чем среди населения в целом, заявило Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Об этом 15 марта сообщает CNN. Читайте также: Европейское агентство лекарственных средств защитило вакцину AstraZeneca

20:49 15.03.2021 Пока что трудно сказать, как долго продлится защита, которую дает вакцинация от коронавируса, заявил директор лаборатории иммунотерапии в Университете Бар-Илана профессор Сирил Коэн. По другим, родственным данному коронавирусу вирусам известно, что она не всегда долговечна. Например, те, которые вызывают обычные простуды, заражают нас несколько раз в нашей жизни. Читайте подробнее: Израильский профессор оценил шанс заражения коронавирусом после прививки

20:53 15.03.2021 За год с момента утверждения первых антикоронавирусных ограничений в Италии было оштрафовано чуть более 600 тысяч человек, сообщили в МВД страны.За нарушения эпидемиологических ограничений было также закрыто 5571 заведение (кафе, рестораны и магазины). Читайте также: За нарушение норм карантина в Италии оштрафованы 600 тысяч человек

20:56 15.03.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 392 264 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 7140 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 392 тысячи случаев COVID-19

20:56 15.03.2021 Взятие анализа на коронвирус. Нидерланды. (сс) John van Helvert, Ministerie van Defensie

20:56 15.03.2021 Правительство Италии выделит на закупки вакцины от коронавируса 5 млрд евро, сообщил заместитель министра экономики и финансов Клаудио Дуригон.Ранее предполагалось, что расходы по этой статье составят 2 млрд евро. Подробности в материале: Правительство Италии потратит 5 млрд евро на вакцины от коронавируса

21:00 15.03.2021 Перевод почти всей территории Италии в режим «красной зоны» со строгими антикоронавирусными ограничениями снизит объем потребления в стране на 80 млн евро в день, сообщили в профильной национальной бизнес-ассоциации Conferescenti.Больше всех пострадают отрасли розничной торговли и туризма, которые и без того «дышат на ладан», отметили эксперты. Подробности в материале: 80 миллионов евро в день: бизнес Италии считает убытки от карантина

21:10 15.03.2021 Сербия, страна-кандидат в ЕС, прививает от коронавируса своих граждан вакцинами, разработанными странами Запада, а также Россией и Китаем, что является отражением ее внешней политики в нескольких областях, указал автор аналитической статьи, опубликованной 15 марта в испанской газете El Pays. Подробности в материале: Испанская газета: разнообразие вакцин в Сербии отражает ее внешнюю политику

21:34 15.03.2021 В Великобритании за последние сутки зафиксировано 5089 случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 64 пациента с COVID-19, сообщает правительство Соединённого Королевства. Об этом: В Британии за сутки выявлено более пяти тысяч инфицированных SARS-CoV-2

21:38 15.03.2021 Госпиталь в Иране. (сс) Pouya Bazargard. Mehr News Agency

21:40 15.03.2021 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает необходимость расследования череды инцидентов, связанных с применением антикоронавирусной вакцины компании AstraZeneca, заявил 15 марта на пресс-конференции генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Читайте также: ВОЗ готовится расследовать вопрос безопасности вакцины AstraZeneca

21:43 15.03.2021 Самые жесткие ограничения вводятся в норвежской столице сегодня, 15 марта. Помимо прочего, в гости жителям Осло нельзя будет принимать свыше двух посетителей. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Об этом: В Осло ужесточили ограничения из-за пандемии

22:07 15.03.2021 Во Всемирной организации здравоохранения считают необходимым продолжать использовать вакцину от COVID-19 производства компании AstraZeneca, заявила на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан. Об этом: В ВОЗ рекомендуют продолжать использовать вакцину AstraZeneca

22:12 15.03.2021 Вакцинация против коронавируса в США. (сс) The White House

22:12 15.03.2021 Информация о пострадавших россиянах во время беспорядков в Гааге не поступала, заявил 15 марта посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия-24». Напомним, протесты вызваны жесткими правительственными мерами по борьбе с коронавирусом. «Бог миловал. У нас нет информации о пострадавших россиянах, кажется, все это обошло нас стороной», — сказал Шульгин.

22:56 15.03.2021 Президент Сербии Александр Вучич встречает самолёт с российской вакциной от коронавируса «Спутник V» predsednik. rs

22:59 15.03.2021 По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 118 017 случаев заражения коронавирусом. 81 061 человек уже излечился от COVID-19. С начала пандемии 2060 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 543 новых носителя коронавируса

23:00 15.03.2021 По официальным данным, всего в Косово выявлены 77 827 случаев заражения коронавирусом. 65 060 пациентов уже здоровы. 1715 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 13 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 11 058 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 574 носителя коронавируса

23:16 15.03.2021 По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 112 930 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3340 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончался 21 человек в возрасте от 52 до 93 лет. 98 122 пациента выздоровели. Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 284 носителя коронавируса

00:21 16.03.2021 В Ираке за прошедшие сутки выявили 4901 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба иракского министерства здравоохранения. Об этом: В Ираке за сутки выявили почти 5 тыс. носителей коронавируса

00:53 16.03.2021 В интервью хорватской газете Politico премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович затронул тему вакцинации от коронавируса. В то время как Пленкович находился с официальным визитом в Бельгии, австрийский канцлер Себастьян Курц заявил о несправедливом распределении вакцин среди членов Европейского союза. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index. Читайте подробнее: Премьер-министр Хорватии о покупке вакцин: это был диалог слепого с глухим

01:01 16.03.2021 Использование вакцины британско-шведской фармкомании AstraZeneca приостановлено в Португалии решением Национального управления по лекарственным препаратам и продуктам здравоохранения (Infarmed). Об этом 15 марта сообщило издание Publico. Такая мера была принята из-за двух случаев побочных эффектов от вакцинации указанным препаратом в стране. Подробности в материале: Португалия приостановила использование вакцины AstraZeneca

01:05 16.03.2021 Госконсилиум по вакцинации в Австрии порекомендовал использование препарата против коронавирусной инфекции от британской компании AstraZeneca в стране, несмотря на решение ряда стран ЕС приостановить его применение из-за побочных эффектов. Об этом сообщает Австрийское агентство печати. Подробности в материале: В Австрии предложили продолжить использование вакцины AstraZeneca

01:19 16.03.2021 Правительство Бразилии подписало контракты о приобретении 138 млн доз вакцин от коронавируса с американскими фармацевтическими компаниями Pfizer и Janssen. Об этом министр здравоохранения Эдуарду Пазуэллу сообщил 15 марта в ходе пресс-конференции. Читайте также: Бразилия подписала контракты о покупке вакцин от COVID-19 Pfizer и J&J

01:30 16.03.2021 В интервью хорватской газете Politico премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович затронул тему влияния пандемии на путь Хорватии в еврозону. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik. Об этом: Премьер-министр Хорватии назвал условие вступления страны в еврозону

01:36 16.03.2021 Кампания по массовой вакцинации от COVID-19 препаратом британско-шведской фармкомании AstraZeneca будет продолжена в Марокко. Такое решение приняли власти королевства, 15 марта сообщил портал «360» со ссылкой на источник в правительстве страны. Об этом: Власти Марокко решили не останавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca

01:59 16.03.2021 Несколько партий вакцины от COVID-19 британско-шведской фармкомании AstraZeneca, которые хранятся в США и пока не используются, запросили мексиканские власти. Об этом 15 марта заявила в интервью Reuters заместитель министра иностранных дел Мексики Марта Дельгадо. Читайте подробнее: Мексика призвала США отдать неиспользуемую вакцину AstraZeneca

02:01 16.03.2021 Использование в Латвии вакцины от COVID-19 британско-шведской фармкомпании AstraZeneca «в целях предосторожности» временно приостановлено. Об этом 15 марта сообщает латвийское Государственное агентство лекарств (ГАЛ). Об этом: В Латвии приостановили использование вакцины AstraZeneca

02:21 16.03.2021 Первые семь случаев заражения угандийским штаммом коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Латвии. Об этом 15 марта заявил журналистам глава Латвийского центра исследований биомедицины Янис Кловиньш. Об этом: В Латвии выявили первые случаи заражения угандийским штаммом коронавируса

02:33 16.03.2021 В Иордании за прошедшие сутки выявили 9417 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба правительства королевства. Читайте подробнее: В Иордании за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом

02:52 16.03.2021 Не менее 11 519 609 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 было выявлено в Бразилии с начала пандемии. Об этом 15 марта сообщается на сайте бразильского минздрава. При этом 10 111 954 человека излечились и были сняты с учета медслужб. За сутки в стране выявили 36 239 новых носителей вируса. Читайте также: В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 11,5 млн

02:54 16.03.2021 В 28 городах Чили объявили режим карантина из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил глава минздрава республики Энрике Парис в ходе пресс-конференции. Читайте подробнее: В Чили закрыли 28 городов на карантин из-за COVID-19

03:05 16.03.2021 Информация о появлении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 в Ивано-Франковской области Украины не соответствует действительности. Об этом 15 марта заявил руководитель Госпродпотребслужбы страны Олег Рубан в комментарии изданию «Страна.ua». Читайте подробнее: На Украине опровергли сообщения о новом штамме коронавируса

03:24 16.03.2021 Не менее 530 фактов появления побочных реакций на различные вакцины от коронавирусной инфекции были выявлены с 8 по 14 марта в Эстонии. Об этом 15 марта сообщил на своем сайте республиканский департамент здоровья. Из них 486 случаев были связаны с вакцинацией препаратом британско-шведской фармкомпании AstraZeneca. Читайте подробнее: В Эстонии выявили почти 500 фактов побочных реакций на препарат AstraZeneca

03:51 16.03.2021 Несколько сотен человек вышли на протестную акцию в Иордании после наступления комендантского часа в знак протеста против ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Agence France-Presse. Подробности в материале: В Иордании начались протесты против карантина

04:23 16.03.2021 Первые случаи отказа прививаться препаратом против коронавирусной инфекции от британской компании AstraZeneca зафиксированы в провинции Квебек в Канаде, передает телеканал CTV. Об этом: Жители Канады начали отказываться от прививок вакциной AstraZeneca

04:38 16.03.2021 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 363 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее за сутки выявили свыше 350 носителей коронавируса

04:44 16.03.2021 Большинство депутатов Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении не поддержали вотум недоверия в отношении министра образования, науки и спорта Симоны Кустец. Заседание, в ходе которого проводилось голосование по этому вопросу, в прямом эфире транслировалось третьим каналом Радио и телевидения Словении. Подробности в материале: Парламент Словении отклонил вотум недоверия министру образования

04:44 16.03.2021 Кипр принял решение до 18 марта приостановить вакцинацию жителей страны от COVID-19 препаратом британско-шведской фармкомпании AstraZeneca. Об этом вечером 15 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики. Читайте также: Кипр приостановил использование вакцины AstraZeneca до 18 марта

05:49 16.03.2021 Применение препарата британско-шведской фармкомании AstraZeneca для вакцинации от коронавирусной инфекции в Венесуэле не будет одобрено. Об этом 15 марта в эфире телеканала Telesur заявила исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес. Подробности в материале: Власти Венесуэлы сообщили о решении по вакцине AstraZeneca

05:50 16.03.2021 Австралия и Сингапур могут первыми в мире признать цифровые паспорта вакцинации от COVID-19, позволяющие возобновить между странами свободный туристический обмен. Об этом 16 марта сообщает газета Straits Times. Читайте подробнее: Австралия и Сингапур могут первыми признать цифровые паспорта вакцинации

05:54 16.03.2021 Секретарь Совбеза России Николай Патрушев передал Вьетнаму партию вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» на безвозмездной основе, сообщает пресс-служба Совета Безопасности РФ. Подробности в материале: Россия передала Вьетнаму бесплатную партию «Спутника V»

06:17 16.03.2021 Вакцина от COVID-19, созданная британско-шведской фармкоманией AstraZeneca, «абсолютно безопасна», заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 15 марта в эфире телеканала ICTV. Глава ведомства напомнил о заявлении Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), в котором утверждается, что указанный препарат не повышает риск образования тромбов. Степанов также отметил, что вакциной AstraZeneca привиты его родители. По его словам, этот факт можно считать доказательством безопасности препарата. Подробности в материале: Власти Украины отказались признавать проблемы с вакциной AstraZeneca

06:39 16.03.2021 Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча привился против коронавирусной инфекцией вакциной от британской компании AstraZeneca, сообщает агентство Reuters. Об этом: Премьер-министр Таиланда привился вакциной от AstraZeneca

06:50 16.03.2021 Первые два случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса SARS-CoV-2 зарегистрировали в России, 16 марта сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Кроме того, в РФ зафиксированы 28 фактов инфицирования британским типом указанного вируса. При этом в ведомстве отметили, что бразильский вариант SARS-CoV-2 в стране не обнаружен. Читайте подробнее: В России впервые выявили штамм коронавируса из ЮАР

06:53 16.03.2021 В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили двух носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава. Читайте подробнее: В Новой Зеландии выявили двух носителей коронавируса

07:11 16.03.2021 Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга привился первой дозой вакцины против коронавирусной инфекции от американской компании Pfizer, сообщает агентство Kyodo. Читайте также: Премьер-министр Японии привился против коронавируса из-за Байдена

07:31 16.03.2021 РФ безвозмездно передала Вьетнаму партию вакцины от COVID-19.

07:53 16.03.2021 Японские власти анализируют всю имеющуюся информацию, связанную с применением британской вакцины от компании AstraZeneca и ее побочными эффектами, заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в эфире телеканал NHK. Подробности в материале: В Японии начали изучать ситуацию с вакциной AstraZeneca

08:09 16.03.2021 Приостановка рядом стран вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca не означает, что там перестанут бороться с COVID-19, заявил 16 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на пресс-конференции. Читайте также: Глава ВОЗ прокомментировал отказ ряда стран от вакцин AstraZeneca

08:19 16.03.2021 Американские власти пытались «убедить» Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщается в докладе министерства здравоохранения и социальных служб США по итогам 2020 года. Подробности в материале: США признались в попытках отговорить Бразилию от закупки «Спутника V»

08:21 16.03.2021 Использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета приостановлено ещё в трёх странах Европейского союза. Соответствующее решение принято 15 марта властями Португалии, Кипра и Словении. Подробности в материале: Португалия, Кипр и Словения приостановили использование вакцины AstraZeneca

08:24 16.03.2021 Россия включена Кипром в список так называемой «серой» категории по эпидемической ситуации, что продлевает с 18 марта запрет для посещения острова российскими туристами. Об этом 15 марта сообщил на своем сайте кипрский минздрав. Читайте подробнее: Кипр не откроет границ для туристов из России после 18 марта

08:25 16.03.2021 Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 2847 и превысило 913 тыс. Об этом 16 марта сообщает канадский минздрав. Читайте также: В Канаде число выявленных носителей коронавируса превысило 913 тыс

08:29 16.03.2021 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 36,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 марта сообщает минздрав страны. Читайте также: В Бразилии за сутки выявили свыше 36,2 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:32 16.03.2021 За минувшие сутки на территории США было выявлено 38 222 новых случаев заражения коронавирусом, что указывает на тенденцию к снижению числа заражений. Об этом 15 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте также: В США резко упало число погибший за сутки от коронавируса

08:41 16.03.2021 15 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 15 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Абхазии за сутки выявили 15 носителей коронавируса

09:10 16.03.2021 В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что нацелены привить от коронавируса 173 160 индонезийских паломников, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: В Индонезии от коронавируса привьют более 173 тысяч паломников

09:14 16.03.2021 Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая не смогли прийти к однозначным выводам об источнике происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Возможно, что источник никак не связан с передачей вируса от панголина или других животных и изначально появился не на продуктовом рынке в Ухане, как это считалось ранее. Подробности в материале: Работа учёных в Ухане не ответила на вопрос о происхождении коронавируса

09:15 16.03.2021 Европейское агентство лекарственных средств (EMA) должно принять принципиальное решение о дальнейшем подходе к вакцине от COVID-19 AstraZeneca в ЕС. Об этом заявил глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер. Об этом: Австрия призвала к единому в ЕС решению по вакцине AstraZeneca

09:15 16.03.2021 Японский премьер-министр Ёсихидэ Суга получил первую дозу антикоронавирусной вакцины от американской компании Pfizer в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом, которая намечена на апрель. Об этом сообщает 16 марта Kyodo. Очная встреча руководителей США и Японии может пройти в Белом доме 9 апреля, сообщает газета Yomiuri. Подробности в материале: Премьер Японии привился вакциной Pfizer в ожидании встречи с главой США

09:16 16.03.2021 В Молдавии в течение суток 15 марта выявили 861 случай заражения коронавирусом в ходе 2264 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики. Читайте подробнее: В Молдавии за сутки выявили более 860 носителей коронавируса

09:37 16.03.2021 Анализ на коронавирус в Бразилии. (сс) Prefeitura de Itapevi

09:39 16.03.2021 Власти Австралии окажут помощь Папуа — Новой Гвинее, где зафиксирован резкий прирост случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн. Подробности в материале: Австралия окажет помощь Папуа — Новой Гвинее в борьбе с COVID-19

09:55 16.03.2021 За минувшие сутки на Украине 264 пациента скончались из-за последствий, вызванных COVID-19. Читайте также: На Украине за сутки выявили более 9,5 тыс. носителей коронавируса

09:56 16.03.2021 Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что 3889 индонезийских граждан пострадали из-за коронавируса за рубежом, сообщает Kompas. Об этом: Ещё 33 гражданина Индонезии заразились коронавирусом за границей

10:05 16.03.2021 Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе пока не будет прививаться вакциной от COVID-19, так как это не предусмотрено планом вакцинации. Об этом глава минздрава рассказала в эфире телеканала Imedi. Подробности в материале: Глава минздрава Грузии пока не будет прививаться вакциной от AstraZeneca

10:09 16.03.2021 Сотрудники администрации президента Соединённых Штатов больше не обязаны ежедневно сдавать тесты на COVID-19, теперь это можно будет делать раз в неделю. Подробности в материале: В Белом доме отменили ежедневные тесты на COVID-19

10:20 16.03.2021 Минздрав Украины опровергает наличие проблем с вакциной AstraZeneca.

10:20 16.03.2021 В Грузии в течение последних суток в ходе 29 652 исследований на SARS-CoV-2 выявили 537 случаев заражения коронавирусом. Эта информация 16 марта опубликована на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 530 носителей коронавируса

10:26 16.03.2021 Новый штамм коронавируса выявлен на северо-западе Франции, этот вариант трудно отслеживается, могут быть отрицательные тесты. Об этом со ссылкой на Минздрав сообщает ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти».

10:51 16.03.2021 В Греции за сутки лабораторно подтверждены 1134 новых случая заражения коронавирусом, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения Греции вечером 15 марта. Днем ранее Греция зафиксировала 1626 новых случаев заражения и 53 смерти. Читайте подробнее: Число жертв коронавируса в Греции превысило 7 тыс. человек

11:08 16.03.2021 Новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2 выявлена в регионе Бретань, который находится в северо-западной части Франции. Об этом 16 марта сообщает французское министерство здравоохранения. Подробности в материале: Во Франции выявили новую разновидность коронавируса

11:09 16.03.2021 В ходе 268 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 130 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР. Читайте подробнее: В Приднестровье за сутки выявили 130 случаев заражения коронавирусом

11:37 16.03.2021 Швеция приостановила использование вакцины AstraZeneca.

11:44 16.03.2021 Вакцинация от COVID-19 препаратом производства AstraZeneca в Швеции временно приостановлена. Агентство общественного здравоохранения решило не прививать граждан данной вакциной до завершения расследования побочных эффектов Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Читайте также: Швеция приостанавливает применение вакцины AstraZeneca

11:45 16.03.2021 В Швеции распространение COVID-19 на рабочем месте по-прежнему велико, но в то же время многое можно сделать для уменьшения масштабов заболеваемости. Об этом в ходе пресс-конференции заявила министр труда Швеции Ева Нордмарк, сообщает газета Aftonbladet. Об этом: В Швеции правительство допустило возможность вакцинации на рабочем месте

11:47 16.03.2021 Обязательный карантин для иностранных туристов отменили в Перу, однако российским путешественникам попасть в эту страну весьма непросто. Об этом сообщает 16 марта Ассоциация туроператоров России (АТОР). От всех иностранцев, въезжающих в Перу, требуют справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Его нужно сдать не ранее чем за 72 часа до вылета. Также туристов просят заполнить онлайн-форму о состоянии здоровья. В аэропортах и самолётах обязательно ношение масок. Читайте также: Власти Перу отменили карантин для иностранцев

11:48 16.03.2021 Тот, кто мог подумать, что лозунг «Америка прежде всего» отправился в небытие, теперь разочарованы и находятся в недоумении. Что касается вакцины от COVID-19, то Джо Байден ничуть не лучше своего предшественника Дональда Трампа. Об этом в свой авторской статье сообщил журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон. Об этом: Лозунг «Америка превыше всего» торжествует на фоне вакцинации — Aftonbladet

11:49 16.03.2021 По словам государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, тот факт, что Швеция получит значительно меньшее количество вакцины AstraZeneca, повлияет на темпы иммунизации в стране. Об этом он заявил в эфире Sveriges Radio. Читайте подробнее: Госэпидемиолог Швеции отреагировал на задержки поставок вакцины

11:49 16.03.2021 Жителям Швеции, которые не прошли процедуру вакцинации от COVID-19, могут запретить посещать концерты и рестораны. О том, какие ещё ограничения повлечет за собой отсутствие сертификата вакцинации, в эфире телеканала SVT сообщил министр цифрового развития Швеции Андерс Игеман. Подробности в материале: В Швеции для входа в ресторан может потребоваться ковид-паспорт

11:53 16.03.2021 Согласно предварительным статистическим данным Управления по охране труда Швеции, в 2020 году количество зарегистрированных заболеваний на рабочем месте почти удвоилось. Для женщин рост составил 119%. Такой стремительный рост обусловлен пандемией коронавируса, подчеркнули в ведомстве. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter. Подробности в материале: В 2020 году в Швеции удвоилось число женщин, заболевших на работе

12:08 16.03.2021 Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой уточнил, что за сутки 15 марта зафиксировано 954 новых случая заболевания COVID-19. Скончались за сутки девять человек с выявленной коронавирусной инфекцией. Об этом: В Казахстане выявили более 950 новых случаев COVID-19

12:19 16.03.2021 Показатели заболеваемости СОVID-19 в Израиле находятся на спаде, заявила глава Службы общественного здравоохранения доктор Шарон Эльрои-Прайс на брифинге 15 марта. По её словам, падают важные показатели заболеваемости, в том числе индекс распространения (коэффициент R, который показывает, сколько человек может заразить один носитель вируса). Читайте также: В Израиле связали спад инфицирования коронавирусом с массовой вакцинацией

12:20 16.03.2021 Правительство Украины предложило освободить от ответственности производителей вакцины от COVID-19. Об этом: Рада может освободить от ответственности производителей вакцин от COVID-19

12:26 16.03.2021 Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс стоит в очереди на прививку от коронавируса, его очередь подойдет в июне. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с Дамсом в ходе пленарного заседания. Читайте подробнее: Володин: председатель ПАСЕ стоит в очереди на вакцину

12:28 16.03.2021 Существующие вакцины от коронавируса справляются с южноафриканским штаммом, заявил израильский координатор борьбы с коронавирусом профессор Нахман Аш. Комментируя вопрос о том, можно ли сравнивать эффективность вакцин против «британского» штамма и южноафриканского (первому вакцины противостоят), Аш подчеркнул, что вакцины эффективны в обоих случаях. Читайте также: В Израиле не увидели поводов для тревоги из-за южноафриканского штамма

12:32 16.03.2021 Более 4 млн жителей Израиля уже получили вторую дозу вакцины от коронавируса, сообщило министерство здравоохранения этой страны. Привились первой дозой в Израиле 5 186 949 человек, а второй — уже 4 250 135. Тем не менее это ещё не победа, подчеркивает координатор борьбы с коронавирусом профессор Нахман Эш. Он объяснил, что для достижения коллективного иммунитета необходимо 7 млн вакцинированных, включая детей. Об этом: Вакцинацию половины населения сочли в Израиле всё ещё недостаточной

12:33 16.03.2021 Минздрав Израиля не допустит появления в стране «туристической индустрии для получения прививки» от коронавируса, заявила глава Службы общественного здравоохранения доктор Шарон Эльрои-Прайс. По ее словам, минздрав Израиля ставит целью привить население собственной страны. Читайте подробнее: В Израиле обещают не допустить «прививочного туризма»

12:34 16.03.2021 Пресс-секретарь президента Филиппин Гарри Роке заявил, что получил положительный результат теста на COVID-19, сообщает Antara. Подробности в материале: Пресс-секретарь президента Филиппин заразился коронавирусом

12:37 16.03.2021 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны. Читайте подробнее: В ВС Южной Кореи выявили трёх носителей коронавируса

12:39 16.03.2021 Около 300 работников ковид-центров в Армении привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V», заявила министр здравоохранения республики Анаит Аванесян.

12:52 16.03.2021 16 марта заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил в интервью для Polskie Radio, что в республике фиксируют всё больше случаев тяжелого течения заболевания коронавирусом у молодых людей. Подробности в материале: В Польше отметили, что молодые люди всё тяжелее переносят COVID-19

12:54 16.03.2021 Вызванный пандемией COVID-19 экономический кризис привел к сокращению спроса на ряд товаров. Так, в стремлении сэкономить потребители — как физические, так и юридические лица — стали реже приобретать новые автомобили. Читайте подробнее: Из-за пандемии в Северной Македонии сократилась продажа новых автомобилей

12:59 16.03.2021 Согласно данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 5414 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas. Подробности в материале: В Индонезии за сутки выявили 5414 случаев заражения коронавирусом

13:08 16.03.2021 В Кремле выступают категорически против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы категорически против политизации этой ситуации с вакцинами», — сказал Песков. Читайте подробнее: Кремль призвал не политизировать ситуацию с вакцинами от COVID-19

13:09 16.03.2021 В 2020 году из-за пандемии COVID-19 число свадеб в Северной Македонии сократилось на 30%. Напомним, с начала пандемии в стране запрещено проведение пышных свадебных церемоний и вечеринок, а потому единственным законным способом отпраздновать торжество является фотосессия, что для многих снижает привлекательность официальной регистрации взаимоотношений. Читайте подробнее: Из-за пандемии число свадеб в Северной Македонии сократилось на 30%

13:13 16.03.2021 Власти Киргизии временно приостановили поставки вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, сообщил 16 марта министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев. Читайте также: Киргизия приостановила поставки вакцины AstraZeneca

13:35 16.03.2021 Петиция об отмене ЕГЭ в 2021 году для выпускников школ, которую распространяют через интернет, не вызывает доверия. Об этом сообщил глава Приднестровья Вадим Красносельский в своём Telegram-канале. Читайте также: Глава Приднестровья раскритиковал петицию за отмену экзамена в школах

13:45 16.03.2021 Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург положительно относится к идее введения в мире ковид-паспортов. Об этом он заявил в ходе брифинга. «Я отношусь положительно [к такой идее]», — заявил Гинцбург. Читайте также: Гинцбург заявил о положительном отношении к идее ковид-паспортов

13:54 16.03.2021 Две жительницы Израиля, в возрасте 23 и 31 года, умерли от COVID-19 с разницей в 10 дней: женщины были сестрами, обе были беременны. Младшая сестра скончалась 16 марта. У нее был COVID-19 в тяжелой форме. Три недели назад, находясь на седьмом месяце беременности, она досрочно родила ребенка путем кесарева сечения, но после родов не вышла из комы. Ребенка, который у нее был первым, она не увидела. Об этом: В Израиле две сестры умерли от ковида после родов с разницей в 10 дней

14:01 16.03.2021 Не ходят поезда, не летают самолёты. Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля.

14:05 16.03.2021 Министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас рекомендовал всем сохранять спокойствие и собранность в отношении вакцины AstraZeneca во время анализа научных данных после того, как несколько стран Европейского союза временно прекратили ее использование. Об этом он заявил в интервью телеканалу Skai 16 марта. Вакцинация в Греции этим препаратом будет продолжаться. Подробности в материале: Греция не стала вслед за другими странами отказываться от AstraZeneca

14:26 16.03.2021 Всемирный банк планирует предоставить правительству Киргизии до $25 млн (1,8 млрд рублей) на приобретение за рубежом вакцины от коронавируса. Читайте подробнее: Всемирный банк обещает властям Киргизии $75 млн на вакцину и обучение

14:42 16.03.2021 Сотрудники агентства по борьбе с наркотиками в Индонезии получат инъекцию вакцины против коронавируса, сообщает Antara. Об этом: В Индонезии от коронавируса привьют сотрудников по борьбе с наркотиками

14:51 16.03.2021 Правительство Южной Кореи намерено ввести в столичном регионе более строгие требования к объектам повышенного риска и расширить тестирование иностранных рабочих с целью сдерживания распространение коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя министерства здравоохранения Юн Тхэ Хо. Читайте также: В Южной Корее намерены расширить охват тестирования иностранных рабочих

14:53 16.03.2021 Греция с 14 мая готова принимать российских туристов с прививкой, антителами или отрицательными тестами.

14:56 16.03.2021 С 12 марта появилось несколько сообщений о побочных эффектах вакцины AstraZeneca, отличных от тромбов. По данной причине сегодня, 16 марта, применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca в Швеции было приостановлено. Об этом в интервью новостному агентству SVT Nyheter сообщил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. Подробности в материале: В Швеции объяснили причину остановки применения вакцины AstraZeneca

14:58 16.03.2021 Медработник в защитном костюме. (сс) U.S. Air National Guard. Master Sgt. Matt Hecht)

14:59 16.03.2021 Европейские страны имеют веские основания для того, чтобы остановить использование вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca. Об этом 16 марта заявил главный научный сотрудник НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев на телеканале «Россия 24». Читайте также: Страх по поводу вакцины имеет резонные основания — о ситуации в Европе

14:59 16.03.2021 Директор центра имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что к маю ожидается ежемесячный выпуск в Италии 10 млн доз вакцины «Спутник V». Подробности в материале: Центр Гамалеи налаживает масштабный выпуск «Спутника V» в Италии

15:01 16.03.2021 В Винницкой и Закарпатской областях Украины немецкие специалисты выявили «британский» штамм коронавируса SARS-CoV-2. Подробности в материале: В двух областях Украины обнаружили «британский» штамм коронавируса

15:01 16.03.2021 В письменном комментарии новостному агентству SVT Nyheter министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен прокомментировала решение временно приостановить использование вакцины от COVID-19 производство AstraZeneca. Министр затронула вопрос о том, как данное решение повлияет на темпы иммунизации жителей Швеции. Об этом: Власти Швеции отреагировали на приостановку применения вакцины AstraZeneca

15:06 16.03.2021 16 марта глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 в Польше Михал Дворчик объявил во время пресс-конференции, что польское правительство приняло решение продолжать вакцинацию препаратом AstraZeneca, от использования которого некоторые страны отказались. Об этом сообщает Polskie Radio. Об этом: Польша приняла решение не прекращать использование вакцины AstraZeneca

15:07 16.03.2021 Вакцина от компании AstraZeneca оказалась объективно проблемной. Об этом 16 марта заявил главный научный сотрудник НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: «Такого без веского повода не бывает» — о массовых отменах в ЕС от вакцины

15:09 16.03.2021 В Индонезии вакцину от коронавируса получили 4 468 951 человек, сообщает Detik. Об этом: В Индонезии от коронавируса привились 4,4 млн жителей

15:13 16.03.2021 Посол России в Молдавии Олег Васнецов передал для врачей АТО Гагаузия партию медицинского оборудования. Об этом 16 марта сообщает новостной портал Gagauzinfo. Подробности в материале: Посол России передал партию медоборудования врачам в Молдавии

15:19 16.03.2021 Депутаты парламента Молдавии от партии «Шор» поддержат проведение досрочных парламентских выборов, но после того, как в стране удастся стабилизировать эпидемиологическую обстановку, заявила представитель партии Марина Таубер на брифинге после встречи с президентом республики Майей Санду. Видеотрансляцию вёл интернет-портал Privesc.Eu. Читайте подробнее: Депутаты парламента Молдавии назвали условия проведения досрочных выборов

15:31 16.03.2021 Европейский союз в ближайшее время получит 10 миллионов доз вакцин от коронавируса Pfizer в рамках заключенного соглашения об ускоренных поставках. Об этом на своей странице в Twitter написала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Подробности в материале: В ЕС ускоренно поставят 10 миллионов доз вакцины Pfizer

15:40 16.03.2021 В Грузии члены Лейбористкой партии и движения «Солидарность» подали иск в Конституционный суд, требуя отменить комендантский час, введенный в рамках борьбы с пандемией. Об этом 16 марта сообщает агентство «Новости Грузия». Читайте подробнее: В Грузии сторонники отмены комендантского часа обратились в КС

15:41 16.03.2021 Власти столицы Филиппин Манилы заявили, что выходить из домов разрешено только гражданам в возрасте от 18 до 65 лет, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: На Филиппинах детям и пенсионерам запретили покидать свои дома

16:01 16.03.2021 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что шесть тысяч смертей от ковида — это относительно немного. Об этом он заявил Ynet 16 марта. Израиль потерял из-за ковида более 6000 граждан. Нетаньяху говорит, что он опечален каждой из этих смертей, но утверждает, что это относительно низкая цифра. «Шесть тысяч погибших — трудная цифра для каждого из нас, но это намного меньше, чем в других странах нашего размера», — полагает он. Читайте также: Лидер Израиля считает 6 тыс. смертей от ковида «относительно немногим»

16:07 16.03.2021 На Украине больше ориентированы на прямые контракты с производителями вакцины от COVID-19. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отсутствие поставок излишков вакцины из ЕС. Об этом: ЕС пока не предоставил Украине излишки вакцин от COVID-19 — МИД Украины

16:09 16.03.2021 Житель индонезийского Богора подвергся воздействию нового штамма коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: В Индонезии выявили ещё один случай заражения новым штаммом коронавируса

16:52 16.03.2021 Второй этап вакцинации населения Мексики российской вакциной «Спутник V» начнется 17 марта. Об этом 16 марта сообщила глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум. Об этом: Мексика начнет вторую стадию вакцинации российской вакциной «Спутник V»

16:53 16.03.2021 С 12 марта число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 26. Такие данные 15 марта обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Подробности в материале: В Швеции от COVID-19 скончались еще 26 человек

17:05 16.03.2021 Новым министром здравоохранения Бразилии станет доктор Марселу Кейрога, президент бразильского общества кардиологов. Таким образом, Кейрога станет четвертым министром здравоохранения за последний год, который попытается остановить распространение пандемии COVID-19 в Бразилии, сообщает 16 марта CNN. Читайте подробнее: Бразилия назначила нового главу минздрава, пытаясь побороть COVID-19

17:31 16.03.2021 Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в четверг, 18 марта, вынесет заключение по вопросу о безопасности вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca, сообщила на брифинге глава регулятора Эмер Кук. Об этом: EMA вынесет своё заключение по безопасности вакцины AstraZeneca

17:35 16.03.2021 Китайская Народная Республика одобрила для экстренного использования еще одну антикоронавирусную вакцину, сообщает 16 марта институт микробиологии при академии наук КНР. «Рекомбинантная вакцина против коронавируса, разработанная институтом микробиологии при китайской академии наук в сотрудничестве с совместным предприятием, получила одобрение на экстренное использование в Китае», — указано в тексте заявления института. Читайте также: В Китае одобрена к применению еще одна вакцину от COVID-19

18:55 16.03.2021 За минувшие сутки на территории США было выявлено 56 649 новых случаев заражения коронавирусом, что на 18 427 больше, чем за день до этого. Об этом 16 марта сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Подробности в материале: В США вновь зафиксирован рост числа заразившихся коронавирусом

20:13 16.03.2021 Вакцина от коронавируса Moderna. (сс) Senior Airman Eugene Oliver

20:15 16.03.2021 Иран приступил к клиническим испытаниям на людях собственной вакцины от коронавируса «Фахра», сообщает 16 марта телеканал Press TV. Уточняется, что тестирование на животных прошло успешно и показало эффективность препарата. Читайте также: Иран перешел к финальным испытаниям своей вакцины от COVID-19

20:42 16.03.2021 Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи гарантирует одинаковое качество и эффективность всех вакцин «Спутник V», вне зависимости от страны вакцинации, заявил глава центра Александр Гинцбург. Читайте подробнее: Гинцбург: вакцинироваться двумя дозами «Спутник V» можно в разных странах

20:47 16.03.2021 По данным на16 марта, в Италии умер 103 001человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на502 (днем ранее— на 354). Это самый высокий показатель с 26 января 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на20 396(днем ранее — на15 267). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет3 258 770 — почти 5,5% населения страны. В настоящее время заражены 536 115человек — на5758 больше, чем днем ранее. Читайте также: Коронавирус в Италии: число погибших за день вновь превысило 500

20:52 16.03.2021 В мире за последние сутки зафиксировано 327 255 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 6668 пациентов с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено 327 тысяч носителей коронавируса

20:57 16.03.2021 В Великобритании за последние сутки зафиксировано 5294 случая заражения коронавирусом, скончались ещё 110 пациентов с COVID-19, сообщает правительство Соединённого Королевства. Об этом: В Великобритании за сутки выявлено более 5,2 тысячи новых случаев COVID-19

20:58 16.03.2021 44,3% школьных учителей Италии уже привились от коронавируса, заявил министр образования Патрицио Бьянки.Вакцинация преподавателей должна остаться приоритетным направлением, это поможет обеспечить эпидемиологическую безопасность в школах, добавил он. Подробности в материале: Почти половина учителей в Италии уже привились от коронавируса

21:06 16.03.2021 По официальным данным, всего в Косово выявлены 78 380 случаев заражения коронавирусом. 65 594 пациента уже здоровы. 1723 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли восемь пациентов с COVID-19. Лечение проходят 11 063 человека. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения. Читайте подробнее: В Косово за сутки выявили 553 носителя коронавируса

21:10 16.03.2021 Единственный способ выйти из коронакризиса — массовая вакцинация населения, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.Власти Италии ждут завершения исследований регуляторов ЕС относительно вакцины AstraZeneca и готовы незамедлительно вернуться к прививочной кампании с использованием этой вакцины, отметил он. Читайте также: Минздрав Италии ждет отмашки ЕС на продолжение вакцинации

21:21 16.03.2021 По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 118 492 случая заражения коронавирусом. 81 810 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2077 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Подробности в материале: В Албании за сутки выявили 475 новых носителей коронавируса

21:55 16.03.2021 30% граждан Италии уверены, что хотят привиться от коронавируса, — таковы данные исследования Noto. Число «неуверенных» выросло с 15% до 21%. Социологи отмечают, что большинство граждан страны предпочитают откладывать этот вопрос и что таких респондентов — всё больше. Подробности в материале: Лишь 30% итальянцев уверены, что хотят привиться от COVID-19

22:03 16.03.2021 По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 113 939 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3364 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки скончались 24 человека. 98 676 пациентов выздоровели. Подробности в материале: В Северной Македонии за сутки выявили 999 носителей коронавируса

22:06 16.03.2021 Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца должен прийти в парламент и рассказать депутатам, а через них — гражданам страны о том, что на самом деле происходит в ситуации с вакциной AstraZeneca, написала на своей странице в Twitter лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони. Не должно быть нынешнего состояния «неопределенности и неуверенности», отметила она. Ранее Сперанца заявил, что власти Италии ждут, когда регулятор ЕС закончит исследования с AstraZeneca, чтобы вновь прививать граждан и этой вакциной. Об этом: Вакцинация в Италии: оппозиция зовет главу Минздрава в парламент

22:11 16.03.2021 Граждане Италии, получившие прививку от коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca, «не должны беспокоиться», заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца. Временное ограничение в использовании этой вакцины было лишь «мерой предосторожности», отметил он. Ранее Сперанца заявил, что власти Италии ждут, когда регулятор ЕС закончит исследования с AstraZeneca, чтобы вновь прививать граждан и этой вакциной. Читайте также: Минздрав Италии: привившиеся вакциной AstraZeneca не должны беспокоиться

22:23 16.03.2021 Как только регулятор ЕС проведет исследования и вновь разрешит использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca, к ее использованию немедленно вернутся как в Италии, так и во Франции, отметили в телефонном разговоре премьер Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон, передает Mediaset.Предварительные заявления профильного регулятора свидетельствуют о том, что вакцина, вероятно, будет признана безопасной, полагают оба лидера. Подробности в материале: Макрон и Драги заверили друг друга в желании вернуться к AstraZeneca