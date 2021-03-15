Ла-Пас, , 06:49 — REGNUM Экс-исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес была арестована на четыре месяца по итогам заседания Боливийского суда. Об этом 15 марта сообщила сама политик в своём Twitter.

Как отметила Аньес, ей назначено четыре месяца административного ареста до суда за попытку государственного переворота. Уточняется, что прокуратура ходатайствовала об аресте Аньес сроком на шесть месяцев, суд удовлетворил ходатайство частично.

Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии была задержана в ночь на 14 марта в рамках расследования дела о государственном перевороте. Аньес подозревается в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговору против правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Боливии по обвинению в терроризме двух экс-министров.

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