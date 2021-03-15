Чебоксары, , 06:49 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев считает «хорошим» пожелание о введении «тихого часа» днём, с 13 до 15 часов, но «большинство людей» не поддерживает это предложение. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил в ходе прямого эфира, отвечая на вопросы пользователей соцсети «ВКонтакте».

По данным властей, всего поступило 1,5 тыс. вопросов. Один из них касался введения «тихого часа» днём, с 13 до 15 часов. Одна из причин — дневной сон маленьких детей. Руководитель республики напомнил, что сам является многодетным отцом, поэтому, «конечно, пожелание хорошее».

«Но любое пожелание должно быть изучено. Этот вопрос часто задаётся, но очевидно, что надо изучать, насколько это предложение востребовано большинство. Опросы показывают, что большинство людей не поддерживает установление тихого часа в дневное время», — сказал Олег Николаев.

По его словам, «этой темой надо дальше заниматься, мониторить ситуацию».

Напомним, в 2020 году мэрия Чебоксар провела интернет-опрос о введении «тихого часа» в дневное время, за нарушение которого предлагалось штрафовать. В результате против данного предложения проголосовали 1532 человека (51,91%), поддержали инициативу 1 161 человек (39,34%). Всего в голосовании принял участие 2 951 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в Башкирии запретили с 13 до 15 часов проводить шумные ремонтные работы в квартирах. За нарушение данного закона установлены штрафные санкции от одной до двух тысяч рублей. А юридические лица должны будут заплатить от десяти до пятнадцати тысяч рублей.