Чебоксары, 15 марта 2021, 06:49 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев считает «хорошим» пожелание о введении «тихого часа» днём, с 13 до 15 часов, но «большинство людей» не поддерживает это предложение. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил в ходе прямого эфира, отвечая на вопросы пользователей соцсети «ВКонтакте».
По данным властей, всего поступило 1,5 тыс. вопросов. Один из них касался введения «тихого часа» днём, с 13 до 15 часов. Одна из причин — дневной сон маленьких детей. Руководитель республики напомнил, что сам является многодетным отцом, поэтому, «конечно, пожелание хорошее».
По его словам, «этой темой надо дальше заниматься, мониторить ситуацию».
Напомним, в 2020 году мэрия Чебоксар провела интернет-опрос о введении «тихого часа» в дневное время, за нарушение которого предлагалось штрафовать. В результате против данного предложения проголосовали 1532 человека (51,91%), поддержали инициативу 1 161 человек (39,34%). Всего в голосовании принял участие 2 951 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в Башкирии запретили с 13 до 15 часов проводить шумные ремонтные работы в квартирах. За нарушение данного закона установлены штрафные санкции от одной до двух тысяч рублей. А юридические лица должны будут заплатить от десяти до пятнадцати тысяч рублей.