Якутск, , 07:01 — REGNUM Власти Якутии объявили о некоторых послаблениях ограничительных коронавирусных мер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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С 16 марта допускается проведение основных республиканских мероприятий в муниципалитетах: конференций, форумов, культурно-просветительских событий.

Допустимую загрузка зрительного зала в кинотеатрах, театрах и концертных залах увеличили до 75%.

Также разрешается деятельность парков культуры и отдыха, аттракционов при условии соблюдения социальной дистанции — одновременному нахождению на территории и в помещениях одного человека на 4 кв. метра и использовании СИЗ.

Отменяются требования о закрытии объектов для проведения генеральной и санитарной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств — предприятия обязаны будут еженедельно проводить уборку в удобное для них время.

Режим коронавирусных ограничений продлевается до 31 марта.

По прежнему не разрешается работа ночных клубов (дискотек), караоке-залов и развлекательных и досуговых заведений, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах.

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, продлевается по 31 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии наряду с продлением второго этапа режима коронавирусных запретов принято решение о смягчении ряда карантинных ограничений.