Южно-Сахалинск, , 06:45 — REGNUM На Сахалине в селе Троицкое Анивского района в жилом доме по улице Центральная обнаружен труп мужчины. Причину смерти при осмотре места происшествия установить не удалось, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Читайте также: В Калужской области задержан подозреваемый в убийстве и поджоге квартиры

Известно, что погибшему 41 год. Для установления причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«Проводится проверка, устанавливаются причина и обстоятельства смерти мужчины», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Боровске задержан 23-летний житель Ульяновской области, пытавшийся скрыть следы убийства путём поджога.