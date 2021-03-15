Пекин, , 06:36 — REGNUM Более 400 авиарейсов были отменены в аэропорту Шоуду и международном аэропорту Дасин из-за сильной песчаной бури в столице Китая городе Пекине. Об этом 15 марта сообщает информационный портал PanPay.

В аэропорту Шоуду из запланированного на 15 марта 1141 авиарейса было отменено 247, а в аэропорту Дасин был отменён 181 авиарейс из запланированных 846. Причиной отмены рейсов стала сильная песчаная буря, первая в текущем году.

Власти Пекина объявили жёлтый уровень метеоопасности из-за высокой концентрации мелких твёрдых частиц в воздухе. Видимость в городе не превышает 1000 метров, концентрация твёрдых частиц в атмосфере превысила максимально допустимую в 160 раз. Жителям города рекомендовано не выходить на улицу без крайней необходимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о песчаной буре, обрушившейся на китайский город Пекин. По прогнозам метеорологов, под воздействие бури попадут северные районы Китая.

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